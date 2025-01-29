¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡×ÊÆ¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤â¶Ã¤¯ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¡ÄÃíÌÜÅÙ¤Î¾å¾º»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¥Ç¥³¥¤¤È¤Î»¶Êâ¼Ì¿¿¤À¤±¤ÇÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ï³Î¤«¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿(C)Getty Images
¡¡ÊÆ¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤â¶Ã¤¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Æü´©»æ¡ØOrange County Register¡Ù¤Î¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ¿Íµ¤¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØFoul Territory¡Ù¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¡ØDodgers Territory¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡õ¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50-50¡×ÅþÃ£¡Ê50ËÜÎÝÂÇ¡¦50ÅðÎÝ¡Ë¤äDH»Ë¾å½é¤ÎMVP¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤ÇÆüËÜÎóÅç¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÂçÃ«¡£¤½¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤Ç®¶¸¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¡¢MLBµ¼ÔÎò22Ç¯¤ÇÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Á¡¢ÂçÃ«¤Î½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤â¾×·â¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·Èà¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òËèÆüµÏ¿¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÇúÈ¯Åª¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ä®Ãæ¤Ç¥Ç¥³¥¤¡Ê°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î±Ñ¸ìÌ¾¡Ë¤È»¶Êâ¤·¤¿Èà¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÇÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¼«¿È¤¬¼¹É®¤·¤¿½ñÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ê½ñÅ¹¤Ë¡Ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤±¤ÎÃª¤¬¤¢¤ë¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÌÌÇò¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Îý½¬¸å¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ç¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥²¥ó¥¡©¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¼ÁÌä¤·¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö»ä¤¬Èà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤ËÆüËÜ¸ì¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÆüËÜ¤Ç°ìÌÌ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃíÌÜÅÙ¤Î¾å¾º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂçÃ«¡£25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¤½¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]