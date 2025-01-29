»ß¤Þ¤é¤Ì¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÌäÂê¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬²ñÄ¹¤¬¥Ð¥ë¥µÀï¤Çµ¯¤¤¿¥Ø¥¤¥È¥¯¥é¥¤¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥ë¥Ç¤À¤±¡×
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Æ¥Ð¥¹²ñÄ¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£±·î28Æü¡¢µÄ²ñÊ¿Åù°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥ÁÂÐºö¾®°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCOPE¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Æ¥Ð¥¹²ñÄ¹¤Ï2013Ç¯°ÊÍè¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤¬40·ï°Ê¾å¤Î·º»ö¹ðÁÊ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢560·ï°Ê¾å¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤òµêÃÆ¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤À¤±¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸¢¸Â¤òµá¤á¤¿¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌÌäÂê¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö´í¸±À¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬ÂÐºö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ë¤âÍ½ËÉºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î18Æü¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§ÂÐ¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬20Àá¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥µ¤ÎDF¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ç¤¬¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥ë¥Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¹õ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Âç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤Î¥Ð¥ë¥Ç¤Ø¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥Ð¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥ë¥Ç¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤òÁýÀß¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÈó¾ï¤ËÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ø¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£±·î29Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬19Àá¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤é¤¬¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Ø¥¤¥È¥¯¥é¥¤¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ÎÀª¤¤¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¤½¤·¤ÆRFEF¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢º¹ÊÌÅ±ÇÑ¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡ª¼ã¤°ïºà¡ª¼ÂÎÏ¼Ô¡ª2025Ç¯Åß¤Ë³¤³°¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á
¡¡£±·î18Æü¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§ÂÐ¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬20Àá¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥µ¤ÎDF¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ç¤¬¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥ë¥Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¹õ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Âç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤Î¥Ð¥ë¥Ç¤Ø¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥Ð¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥ë¥Ç¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤òÁýÀß¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÈó¾ï¤ËÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ø¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£±·î29Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬19Àá¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤é¤¬¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Ø¥¤¥È¥¯¥é¥¤¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ÎÀª¤¤¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¤½¤·¤ÆRFEF¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢º¹ÊÌÅ±ÇÑ¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô