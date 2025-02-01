µÒ¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¶ä¹Ô°÷¡Ö»ä¤Ï¢þ¢þ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¡Ú»ä¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£ Vol.2¡Û
¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤Æ¿ôÇ¯´Ö¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ó¥È¤µ¤ó¡£
¤È¤¢¤ëÆü¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤ÎÅÄÃæ¤¤é¤ê¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Èà½÷¤Ï½éÆü¤«¤é»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¯¤ë¡È¿·¿Í¥â¥ó¥¹¥¿ー¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¤é¤ê¤µ¤ó¤Î¶µ°é·¸¤Ë¾å»Ê¤«¤éÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¥ß¥ó¥È¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡£
°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡ª
»ä¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£ 2ÏÃ
ÌµÎé¤ËÌµÎé¤ò½Å¤Í¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÄºÅÀ¤Ë¡£
·ãÅÜ¤·¤¿¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤¤é¤ê¤µ¤ó¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊÝ¸±¤Î±Ä¶È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡©¡×
¥ß¥ó¥È¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¡Ö¡©¡×¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
µ¤¤Ë¤»¤º¤¤é¤ê¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤éÁ°¿¦¤Ç¤Î¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë»ä¤Î³èÌö¤Ã¤×¤ê¡×¤òÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥ß¥ó¥È¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»Ò¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡Ä¡Ä¡©
¡Ö»ä¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¥ß¥ó¥È¡Ë