【「スーパーマリオRPG」サウンドトラック3商品】4月9日 発売予定価格 スーパーマリオRPG Original Soundtrack:3,850円スーパーマリオRPG Original Sound Box:8,250円 スーパーマリオRPG Original Sound Vinyl Box:17,600円

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch用RPG「スーパーマリオRPG」のサウンドトラック3商品を4月9日に発売する。価格は3,850円より。

グラフィックスを一新したリメイク版「スーパーマリオRPG」のサウンドトラックが4月に発売決定。CD2枚組の「スーパーマリオRPG Original Soundtrack」は、新たにアレンジされた「楽しい冒険 愉快な冒険」や「森のキノコにご用心」などBGM全61曲を収録している。

同時発売となる「スーパーマリオRPG Original Sound Box」はCD4枚組で、Nintendo Switch版の音源に加えて、1996年に発売されたスーパーファミコン版のリマスタリング音源を収録するほか、作曲家の下村陽子氏による全曲楽曲解説も付属。さらにLPレコード4枚組の「スーパーマリオRPG Original Sound Vinyl Box」も発売される。

スーパーマリオRPG Original Soundtrack

スーパーマリオRPG Original Sound Box

スーパーマリオRPG Original Sound Vinyl Box

(C) Nintendo/SQUARE ENIX

Characters: (C) Nintendo, (C) SQUARE ENIX

発売元:株式会社スクウェア・エニックス