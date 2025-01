【アーケードアーカイブス サンダーフォックス】1月30日 配信予定価格: PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数:1~2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス サンダーフォックス」を1月30日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版は838円。

「サンダーフォックス」は、1990年にタイトーから発売されたアクションゲーム。プレーヤーは対テロリズム・チーム「サンダーフォックス」となってテロリストと戦い、テロを阻止する。3種類のアクションと戦闘車両、ジャイロ、水上バイクといった個性的な乗り物がステージ攻略の鍵となる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの公式生番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeライブにて配信される。

1月30日は「サンダーフォックス特集」となり、元タイトーで「サンダーフォックス」開発者の前川浩之氏、そしてタイトーの外山氏とお林氏が出演予定。

