　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42085.28　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41079.35　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40914.29　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40906.46　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40439.13　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40366.48　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39826.49　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39798.91　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39743.30　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39589.09　　6日移動平均線

39414.78　　★日経平均株価29日終値

39286.51　　25日移動平均線
39231.29　　均衡表雲上限(日足)
39226.96　　均衡表基準線(日足)
39178.39　　均衡表転換線(週足)
39167.74　　均衡表転換線(日足)
39158.69　　13週移動平均線
39030.75　　75日移動平均線
38984.77　　均衡表雲下限(日足)
38746.52　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38637.60　　200日移動平均線
38572.31　　26週移動平均線
38518.47　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38206.54　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37878.26　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37666.55　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37401.33　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37238.04　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
36230.34　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35777.18　　均衡表基準線(週足)
35059.35　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　57.41(前日65.16)
ST.Slow(9日)　　68.28(前日78.59)

ST.Fast(13週)　 57.13(前日52.11)
ST.Slow(13週)　 55.51(前日53.84)

［2025年1月29日］

株探ニュース