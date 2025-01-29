

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42085.28 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41079.35 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40914.29 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40906.46 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40439.13 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40366.48 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39826.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39798.91 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39743.30 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39589.09 6日移動平均線



39414.78 ★日経平均株価29日終値



39286.51 25日移動平均線

39231.29 均衡表雲上限(日足)

39226.96 均衡表基準線(日足)

39178.39 均衡表転換線(週足)

39167.74 均衡表転換線(日足)

39158.69 13週移動平均線

39030.75 75日移動平均線

38984.77 均衡表雲下限(日足)

38746.52 ボリンジャー:-1σ(25日)

38637.60 200日移動平均線

38572.31 26週移動平均線

38518.47 ボリンジャー:-1σ(13週)

38206.54 ボリンジャー:-2σ(25日)

37913.92 新値三本足陰転値

37878.26 ボリンジャー:-2σ(13週)

37666.55 ボリンジャー:-3σ(25日)

37401.33 ボリンジャー:-1σ(26週)

37238.04 ボリンジャー:-3σ(13週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

36230.34 ボリンジャー:-2σ(26週)

35777.18 均衡表基準線(週足)

35059.35 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 57.41(前日65.16)

ST.Slow(9日) 68.28(前日78.59)



ST.Fast(13週) 57.13(前日52.11)

ST.Slow(13週) 55.51(前日53.84)



［2025年1月29日］



株探ニュース

