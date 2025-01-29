2年連続の2日間開催…NBAドラフト2025が日本時間6月26日と27日に開催

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　NBAは、1月29日（現地時間28日、日付は以下同）に「NBAドラフト2025」を6月26日と27日の2日間でバークレイズ・センター（ニューヨーク州ブルックリン）で開催することを発表した。


　ドラフトが2日間かけて行われるのは昨年に続いて2年連続のこと。26日は1巡目指名、翌27日は2巡目指名となり、初日は『ABC』や『ESPN』、2日目は『ESPN』などで中継される予定。


　各チームが順に指名していく際のインターバルは昨年同様、1巡目5分、2巡目は4分の時間が設けられる。


　なお、ドラフト指名順位の抽選会「ドラフト・ロッタリー」は5月13日、指名候補選手たちの能力を測定する「ドラフト・コンバイン」は5月12日から19日にかけて開催されることとなる。