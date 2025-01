2年連続の2日間開催…NBAドラフト2025が日本時間6月26日と27日に開催

NBAは、1月29日(現地時間28日、日付は以下同)に「NBAドラフト2025」を6月26日と27日の2日間でバークレイズ・センター(ニューヨーク州ブルックリン)で開催することを発表した。

ドラフトが2日間かけて行われるのは昨年に続いて2年連続のこと。26日は1巡目指名、翌27日は2巡目指名となり、初日は『ABC』や『ESPN』、2日目は『ESPN』などで中継される予定。

各チームが順に指名していく際のインターバルは昨年同様、1巡目5分、2巡目は4分の時間が設けられる。

なお、ドラフト指名順位の抽選会「ドラフト・ロッタリー」は5月13日、指名候補選手たちの能力を測定する「ドラフト・コンバイン」は5月12日から19日にかけて開催されることとなる。

The NBA announced today that the NBA Draft 2025 presented by State Farm will take place on Wednesday, June 25 and Thursday, June 26 at Barclays Center in Brooklyn, New York. pic.twitter.com/wMjnflFuZX

- NBA Communications (@NBAPR) January 28, 2025