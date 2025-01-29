»³ÎÓ²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä¡¡Ä´ºº¤¹¤ë¤â¡Ö½Ð²Ð¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡×¡¡µîÇ¯9·î¡¦»³¸ý»Ô½©ÊæÆóÅç¤Î»³ÎÓ¤ª¤è¤½37¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤¬¾Æ¤±¤ë¡¡
2024Ç¯9·î¡¢»³¸ý»Ô¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ï¡Ö½Ð²Ð¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡×¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ï¡¢2024Ç¯9·î18Æü¡¦¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢»³¸ý»Ô½©ÊæÆóÅç¤Î¸©¥»¥ß¥Êー¥Ñー¥¯¶á¤¯¤Î»³ÎÓ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Ï5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ³¤¨Â³¤±¡¢¤ª¤è¤½37¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î»³ÎÓ¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤ÈÅö»þ¤Ï¡¢±«¤¬Ä¹´ü´Ö¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢»³ÎÓ¤¬µÞ¼ÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤äÉ÷¸þ¤¤Ê¤É¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë±ä¾Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£