東京ディズニーリゾートに、「ミニーマウス」らしくコーディネートできるグッズや「ミニーマウス」の世界感あふれるグッズが登場!

今回は赤、ピンク、パープルのリボンデザイングッズを紹介します。

東京ディズニーリゾート「ミニーマウス」グッズ

発売日:2025年3月2日(日)

販売店舗

東京ディズニーランド® :グランドエンポーリアム

東京ディズニーシー® :タワー・オブ・テラー・メモラビリア

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります) 詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

東京ディズニーリゾートに、「ミニーマウス」らしくコーディネートできるグッズや「ミニーマウス」の世界感あふれるグッズが3月2日、ミニーの日に登場!

リボンがモチーフのグッズも、とってもキュート!

みんなで色違いで揃えて使って、パークでも学校でも盛り上がることができます☆

カチューシャ(赤)

価格1,900円

シフォンの大きめサイズのリボンがついたカチューシャは3色展開。

斜めについているのもかわいいポイント!

カラーは赤と

カチューシャ(ピンク)

価格1,900円

ピンクと

カチューシャ(パープル)

価格1,900円

パープルの3色展開です。

ヘアゴム(赤)

価格1,200円

キラキラのスパンコールヘアゴムも3色展開。

赤と

ヘアゴム(ピンク)

価格1,200円

ピンクと

ヘアゴム(パープル)

価格1,200円

パープルです。

トートバッグ

価格1,900円

大きなピンクのドット柄リボンが特徴のトートバッグ。

リボン部分はポケットになっているので、小物を入れておけます。

ぬいぐるみチャーム(ピンク)

価格2,900円

斜めにリボンをつけたかわいい「ミニーマウス」のぬいぐるみチャーム。

こちらは2色展開でピンクと

ぬいぐるみチャーム(パープル)

価格2,900円

パープルの2色展開です。

キーチェーン(赤)

価格1,400円

大きなリボンがかわいいキーチェーンは3色展開。

カラーは赤と

キーチェーン(ピンク)

価格1,400円

ピンクと

キーチェーン(パープル)

価格1,400円

パープルです。

ストラップ

価格1,400円

パステルカラーのストラップ。

「ミニーマウス」のピンクのリボンがポイントです。

スマートフォンアクセサリー

価格1,900円

手首につけておける便利なスマートフォンアクセサリー。

赤いドット柄のリボンチャームがついています。

2色ボールペンセット

価格2,100円

「ミニーマウス」がデザインされた2色ボールペンセット。

赤とピンクとパープルの3本セットです。

お友だちとシェアして使うのもおすすめです。

メモセット

価格900円

リボン形のメモも3冊セットで登場します。

東京ディズニーリゾートに、3月2日のミニーの日にあわせて登場するグッズ。

「ミニーマウス」らしくコーディネートできるグッズがもりだくさんです☆

パステルのピンクとブルーのグッズも同日発売です。

