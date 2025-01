東京ディズニーリゾートに、「ミニーマウス」の新グッズが仲間入り!

今回は、パジャマ姿の「ミニーマウス」をモチーフにしたぬいぐるみとルームウェアを紹介します☆

東京ディズニーリゾート「ミニーマウス」ぬいぐるみ

発売日:2025年3月2日(日)

価格:5,500円

販売店舗:東京ディズニーランド®:グランドエンポーリアム、東京ディズニーシー®:タワー・オブ・テラー・メモラビリア

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーに、「ミニーマウス」のぬいぐるみが登場!

かわいいパジャマ姿のコスチュームを着ています。

ディズニーアンバサダーホテルのミニーマウスルーム「パジャマパーティー」プランと同じデザイン。

ミニーマウスルームの宿泊に限定のオリジナルグッズがついているほか、館内のアンバサダーラウンジでパジャマ姿のミニーマウスとのグリーティングと、見た目にもかわいいスウィーツを楽しめる、パジャマパーティーが体験できる特別なプランです。

パステルカラーのパジャマを身にまとったミニーに会える!「ディズニーアンバサダー®ホテル・スペシャルステイ」ミニーマウスルーム「パジャマパーティー」プラン パステルカラーのパジャマを身にまとったミニーに会える!「ディズニーアンバサダー®ホテル・スペシャルステイ」ミニーマウスルーム「パジャマパーティー」プラン 続きを見る

フリルのついたリボンや、ブルーのガウン、もこもこのスリッパがポイント☆

ルームウェア

価格:7,500円

発売日:2025年3月2日(日)

「ミニーマウス」とお揃いコーデが楽しめるルームウェアもラインナップ。

ヘアバンド、トップス、ボトムスがセットになっています。

「ミニーマウス」とパジャマパーティー気分で楽しめます。

素敵な夢を見られそうな「ミニーマウス」グッズ!

東京ディズニーリゾート「ミニーマウス」ぬいぐるみは、2025年3月2日(日)より発売です。

