自宅の片づけでは何から手を付けたらいいのか。ときめくかどうかで捨てるか残すかを決める「こんまりメソッド」を提唱する片づけのプロ・近藤麻理恵(こんまり)さんの夫でプロデューサーの川原卓巳さんは「目に入ったものから片づけを始めてはいけない。順番を誤ると片づけがいつまでたっても終わらない」という――。

※本稿は、川原卓巳『人生は、捨て。自由に生きるための47の秘訣』(徳間書店)の一部を再編集したものです。

■片づけに「浮気」は厳禁

では実際に、手放すモノを入れる箱やゴミ袋を用意して片づけに取りかかりましょう。その際に重要なのは片づける順番です。麻理恵さんは、次の順にモノを見極めていくことを推奨しています。

^疥燿∨棧書類→ぞ物→セ廚そ佗

衣類を片づけている途中で、目に入った書類に手をつける。その書類をめくっている途中で、かたわらの小物に目移りし取捨選択をはじめる。そんな行き当たりばったりのやり方はNGです。

作業中に浮気はしない。あくまでこの順番にのっとって「モノ別」にまとめて処理していきましょう。それがいちばん効率的なのです。場所別ではなく、「モノ別」に片づける。これもこんまりメソッドの大きな特徴のひとつです。

どうして衣類から取りかかるのか。それは「ときめきセンサー」が発動しやすいから。つまり、「捨てる/残す」の判断がいちばんつきやすいからです。

そして衣類の次に判断しやすいのが本。さらにその次が書類。ひるがえって、もっとも判断にあぐねるのが思い出の品というわけです。

■アルバムや写真は「ラスボス」

写真や手紙や記念品といった「思い出品」は、歳月とともに増えていきます。それはあなたが生きてきた証しそのもの。だからそう易々とは手放せない。「捨てる/残す」の判断に行き詰まってしまいます。

日中に片づけをはじめたものの、ふと開いたアルバムや卒業文集にのめり込み、気づくとそのまま夕方になってしまった。そんなことも珍しくないでしょう。

思い出品は、片づけの勢いを削いでしまう恐れがある。ですから最後の最後に回しておく。いわばラスボスです。

■すべてのモノは目に見えない付加価値をまとっている

モノとは単なる物体ではありません。そのほとんどが可視化できない付加価値をまとっています。その付加価値には大まかに4種類あります。「機能」「情報」「感情」「希少」です。

まだ使えそう=機能価値

役に立ちそう=情報価値

愛着がある=感情価値

なかなか手に入らない=希少価値

とうぜんそのモノがまとう付加価値が大きいほど、捨てにくくなります。むしろそれは捨ててはいけないモノかもしれません。

衣類は相対的に付加価値が小さい。着古した服は機能価値も下がります。高価な服であっても必ずしも愛着が湧(わ)くわけではないのもおもしろいところ。だから比較的、衣類は判断がしやすいのです。

かたや思い出の品には愛着を抱きがちだし、なにより希少価値は最高クラス。おいそれと捨てられないのはある意味とうぜんでしょう。でも、だからこそ「捨てる/残す」の判断をしっかりやり遂げないといつまでも埒(らち)が明きません。

自分とじっくり向き合い、残したいという誘惑を振り払う。そうして真の片づけをまっとうする。すべてはあなたが自由になるための作業なのです。

■なぜ服や本から手をつけるべきなのか

少し違った観点ですが、この片づけの順番が秀逸でほかにありえないと思う話をしておきたいと思います。それは自分にとって身近なところから手をつけているということです。

服は持ち物のなかでもっとも肌に近い存在です。つまり、触ったときの感覚で選ぶことがしやすい。その次は本。これは本自体も物質的に確かに触るものですが、それにあわせて頭や脳にも近い存在。なので、判断基準が触った感覚とともに、頭での感覚も使うようになります。

さらに、書類となるとその数自体が劇的に増え、かつ本にも近い感覚で選べるもの。ここまできたら、培った「ときめきセンサー」の感覚をもとに小物という大きなカテゴリーにチャレンジし、最後にもっとも難しいであろう「思い出品」を残すのみ。

どうでしょうか。もはや流れ自体が美しい。超納得の最善設計。こんなに選びやすい順番、ほかにありません。

■衣類は「収納から取り出して1つの山にする」ことから

前述のとおり、片づけでまず手をつけるべきは 岼疥燹廚任后

捨てることの難易度が低い衣類からはじめていきましょう。そうして片づけの行為自体に勢いをつけていく。「捨てる/残す」の判断基準となるあなたの直感、「ときめきセンサー」がどんどん研ぎ澄まされていきます。

それでは取りかかります。ここは一気にやります。

まずは家のなかのあらゆる収納から衣類を取り出しましょう。それこそ持っている衣類すべてです。バッグや靴も衣類として扱います。そしてそれらをベッドか床の1カ所に集めます。すると大きな山ができました。続いてその山を次のカテゴリーに分別していってください。

.肇奪廛后淵轡礇帖▲察璽拭爾覆鼻

▲椒肇爛后淵坤椒鵝▲好ートなど)

1織りもの(ジャケット、スーツ、コートなど)

しげ

ゲ蔀

Ε丱奪

Ь物(マフラー、ベルト、帽子など)

浴衣・水着など

靴

9つの小山ができました。この9つの小山を,ら順に片づけていくのです。麻理恵さんによれば、その順番で取りかかるのが経験的にもっとも効率的だと言います。

ただし9つの小山に分けたら、そこでいったんひと息入れます。このひと息も大事です。

■衣類は意外といろんな場所に置きっぱなしになっている

麻理恵さんは依頼者の部屋を片づけるとき、小山に分けたタイミングで必ず相手にこう声をかけます。

「もうどこにも衣類はありませんか? 大丈夫ですか? これ以降に出てきた衣類はあきらめてください」

すると多くの方が、はっとしてその場を離れ、あらたな衣類を手に戻ってきます。アメリカで撮影したNetflixの番組でも、同じような場面に何度も出くわしました。世界共通でいろんな場所に服は置きっぱなしになっているようです。

ですから、あなたも落ち着いて頭をめぐらせてください。持っているすべての衣類はここにありますか? クローゼット。ベッド下の収納。寝室のタンス。玄関まわり。車のなか。すべてチェックしましたか? ほかに置いてある場所はありませんか? ほかに衣類は眠っていませんか? もういちど最後に確認してください。

■冬は夏服、夏は冬服から手をつける

最後の確認がすんだらいよいよ判断に入ります。まず.肇奪廛垢らいきます。

真っ先に手をつけるのはオフシーズンの服です。オンシーズンの服は「近いうちにどこかで着るかも」と迷いが生じがち。ですからオフシーズンの服から手をつけていきます。

1着ずつ手に取り、ときめきセンサーを作動させます。「この服は、ときめくのか」。ときめく服は残し、ときめかない服は感謝して手放す。こうして、ひとつひとつのモノと丁寧に向き合い、心を使って進めていきます。

その際、自分にこう問いかけるのもいいかもしれません。

次のシーズンも“ぜひ”着たい服か?

今日、急に気温が変わったらいますぐ着たい服か?

この質問にもYESであれば、それは堂々と残しておきましょう。しかし、もしそうでないなら「いままでありがとう」と感謝し、お別れましょう。

■「残した服の活躍の機会が増える」と考える

そうやって取捨選択していくと、ゴミ袋はいっぱいになっていきます。「着る服がなくなるんじゃないか……」と不安になるかもしれません。でも心配ご無用です。その調子で片づけを進めてください。

川原卓巳『人生は、捨て。自由に生きるための47の秘訣』(徳間書店)

ときめく服、必要な服はちゃんと手元に残ります。むしろ、その残した服たちがよりいっそう活躍する機会が増える。そのように考えることもできます。どんどん膨らむゴミ袋は、片づけが前に進んでいる証拠。言い換えれば、みずからの生き方が磨き上げられている結果だと考えてください。

オフシーズンの服を片づけ終わったころには、あなたのときめきセンサーは一段と洗練されています。そのまま今度はオンシーズンのトップスに取り組みます。

だんだんと片づけそのものが楽しくなってくるはずです。手を止めず、同じ要領での靴まで一気にやり遂げてください。

