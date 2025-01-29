¡ÖÌó¥Í¥Ð¡×¤ÇÂ¸ºß´¶¡Ä19ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬à»ÐáÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈºÆ²ñ2S¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÀ©Éþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦»³»þÁï¿¿(19)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Ð¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¦½÷Í¥¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ(24)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡ÙÀä»¿¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉÍÊÕ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£À©Éþ»Ñ¤Î2¿Í¤Ï¡¢¶µ¼¼¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÍÊÕ¤µ¤ó¤È¤Ï¼Â¤Ï3²óÌÜ¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Î»þ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À14ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¾¡¼ê¤ËËÍ¤Ï¤â¤¦¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÅªÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡×¤ÈÉÍÊÕ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤¿»þ¤¤¤Ä¤â¡¢¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¡¼¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶¦±é¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É´Ñ¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¶¦±é´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ëÁï¿¿¤¯¤ó¤ÈÉÍÊÕ¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¶õ´Ö¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤¹¤´¤¯À©Éþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£