明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表

０４：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・四半期輸入物価指数

１５：３０ 仏・消費支出

１５：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１８：３０ 英・消費者信用残高

１８：３０ 英・マネーサプライ

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１９：００ ユーロ・経済信頼感

２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利

２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

※中国，韓国，台湾，香港，シンガポール，マレーシア，ベトナム市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＮＥＳＩＣ<1973>，日本Ｍ＆Ａ<2127>，ヒューリック<3003>，野村不ＨＤ<3231>，積水化<4204>，野村総研<4307>，シンプレクス<4373>，武田<4502>，中外薬<4519>，ＯＬＣ<4661>，東映アニメ<4816>，富士電機<6504>，ＮＥＣ<6701>，アンリツ<6754>，東海理化<6995>，ＦＰＧ<7148>，住信ＳＢＩ銀<7163>，日野自<7205>，小糸製<7276>，エクセディ<7278>，愛三工<7283>，ノジマ<7419>，ネットワン<7518>，トプコン<7732>，キヤノン<7751>，岡三<8609>，日本取引所<8697>，南海電<9044>，北陸電<9505>，邦ガス<9533>，メイテックＧ<9744>ほか

※海外企業決算発表：アップル，インテル，キャタピラーほか



出所：MINKABU PRESS