AI業界のリーダー的存在であるOpenAIのサム・アルトマンCEOが、低コストで高パフォーマンスなAIモデルを開発したと業界で話題の中国発のAI企業「DeepSeek」について、「DeepSeek-R1は印象的なモデルだけど、より優れたAIを発表予定」とX(旧Twitter)で発言しています。Sam Altman said startups with only $10 million were 'totally hopeless' competing with OpenAI, DeepSeek's disruption says otherwise | Tom's Hardware

deepseek's r1 is an impressive model, particularly around what they're able to deliver for the price.



we will obviously deliver much better models and also it's legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases.— Sam Altman (@sama) January 28, 2025

but mostly we are excited to continue to execute on our research roadmap and believe more compute is more important now than ever before to succeed at our mission.



the world is going to want to use a LOT of ai, and really be quite amazed by the next gen models coming.— Sam Altman (@sama) January 28, 2025

look forward to bringing you all AGI and beyond.— Sam Altman (@sama) January 28, 2025

This is pretty hilarious in retrospect.



In India in 2023, Altman was asked how if a small, smart team with a budget of $10 million could build something substantial within AI.



His reply: "It’s totally hopeless to compete with us on training foundation models" https://t.co/pdYIhV2x1m— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) January 28, 2025

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/sam-altman-said-startups-with-only-usd10-million-were-totally-hopeless-competing-with-openai-deepseeks-disruption-says-otherwiseアルトマンCEOは2025年1月28日、自身のXアカウントを更新して「DeepSeekのR1は、特に価格に見合った機能を提供している点で、印象的なモデルです。明らかに、私たちはR1より優れたモデルをお届けすることができるし、新しい競争相手がいるというのは本当に刺激的なことです!今後、いくつかのリリースを発表予定です」と語りました。さらに、アルトマンCEOは「しかし、私たちは主に、研究ロードマップを継続的に実行することに興奮しており、私たちの使命を成功させるには、これまで以上にコンピューティングが重要であると考えています。世界はAIを大量に使用したいと考えており、次世代モデルが登場すれば本当に驚くこととなるでしょう」と投稿。最後に、「汎用人工知能(AGI)と、それ以上のものを皆様にお届けできることを楽しみにしています」と述べました。なお、アルトマンCEOは2023年6月に行われたインドのベンチャーキャピタル向け会議で行われた質疑応答の中で、インド人エンジニアから「1億ドル(約160億円)ではなく1000万ドル(約16億円)で、本当に大きなものを作ることができるでしょうか?」と質問されたところ、かなり軽蔑的な態度で「いいですか、このやり方は、基礎モデルのトレーニングで私たちと競争するのはまったく見込みがないと伝えるようなものです。あなたは挑戦すべきではありませんし、とにかく挑戦するのがあなたの仕事です。私はその両方を信じています」「ただし、それはかなり見込みがないと思います」と語り、1000万ドルのスタートアップではOpenAIには太刀打ちできないとしました。この際の様子は以下の動画でチェックできます。この発言を発見した起業家のArnaud Bertrand氏などは、「今振り返るとかなり滑稽な発言です」と述べ、アルトマンCEOの発言を揶揄(やゆ)しました。なお、DeepSeekはAIモデル・R1のトレーニングにかかる費用はわずか560万ドル(約8億7000万円)だと主張しています。