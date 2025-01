ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、艶やかなタイルに繊細なアートが映える、ディズニーデザイン「レーザータイル表札」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「レーザータイル表札」

© Disney

価格:9,990円(税込)

サイズ:幅約19.2、高さ約9.2、厚さ約0.9cm

主材:磁器

取り付け具:ミラーマット両面テープ、接着剤(付属)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※商品のお届けはお申し込み後、約3〜4週間

※ご注文後のキャンセル及び不良品以外の返品・交換は不可

上質感のあるタイル素材の戸建て用表札。

キャラクターと文字がレーザーカットで表現されています。

鉛筆画のような細かな描写が上品で素敵!

さらに光沢のある素材感が門扉や外壁に映えます。

デザインは「ミッキーマウス」、「チップ&デール」、「くまのプーさん」の3種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインの表札。

腰に手をあててポーズをとる「ミッキーマウス」のアートがアクセントになっています◎

シックな色合いや、どこかレトロな雰囲気もオシャレなポイント。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインの表札。

深めのグリーンが珍しく、インパクト抜群です。

「チップ」と「デール」は仲良くお揃いのポーズで☆

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの表札。

どのような雰囲気にも合わせやすいシンプルなカラーが魅力的!

体を屈めて一生懸命文字を書いている「くまのプーさん」のかわいい姿にも癒されます。

文字は、漢字のみ、アルファベットのみ、漢字アルファベット混合(配置変更不可)から選択可能で、文字数は漢字3文字まで、アルファベット11文字まで。

さらに、アルファベットはすべて大文字、頭文字だけ大文字、すべて小文字の3種類から選択が可能です。

書体は、丸ゴシック体・隷書体・流隷体・クラフト体から選択ができ、漢字アルファベット混合の場合は、どちらも同じ書体になります。

※文字数によってデザインや文字サイズが多少異なります。

鉛筆画風に表現されたキャラクターが可愛い!

艶やかなタイルに繊細なアートが映える、ディズニーデザイン「レーザータイル表札」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

