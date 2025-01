「The Tabelog Award 2025」発表！ Goldに輝いた35店舗を一挙公開！

ノミネートされた店舗は652店舗。その中から「Gold」に輝いた35店舗をご紹介します。

2025年1月29日、ユーザー投票により選出された日本が誇る「おいしい」お店を発表する「The Tabelog Award 2025」の授賞式が開催されました。「The Tabelog Award」は、専門家やジャーナリスト、一部の食通だけではなく、 レストランを愛し、心から食を楽しもうとする食べログユーザーの“民意”によって決まる、 いわば「レストランの国民投票」です。

2024年にきわめて高い評価を獲得したお店から、食べログユーザーによる投票で全国約87万店(2025年1月時点)の頂点として「Gold」「Silver」「Bronze」「Best New Entry」「Best Regional Restaurants」「Chefs’ Gold」の各賞を選出しています。

■The Tabelog Award

https://award.tabelog.com/

日本料理(11軒)

飯田(京都)

飯田 写真:お店から

「The Tabelog Award」は9年連続受賞。「Gold」は8年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「中々お伺いすることができない京都を代表する日本料理店です。

もう既に調理技術は国内トップクラスですがそれでもまだ新たに調理法に挑戦されていて我々食べ手側も成長しないといけないなと思わせてくれるお店です。

次回も楽しみです」(京都のグルメ坊主さん)

啐啄 つか本(京都)

啐啄 つか本 出典:pateknautilus40さん

<店舗情報>◆飯田住所 : 京都府京都市中京区姉小路富小路西入ル南側TEL : 075-231-6355

「The Tabelog Award」は9年連続受賞。「Gold」は2年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「古民家が並ぶ風情ある街並みにあります。

内装も素晴らしく実に良いですね。

こちらは京都でも屈指の人気店で食べログGoldにも選出されております。

ご縁がありお誘いいただきようやく初訪問となります。

完全予約、お任せコース。撮影不可、予約困難で有名なお店になります。

なんとも言えない、風情の中

店内より上品な感じが漂います。

まさに丁寧な日本料理を味わえます。日本料理の名店が立ち並ぶこの京都でも、ワンランク上のGoldに選出されるのも頷けます。

噂通りの良いお店ですね」(オールバックGOGOGOさん)

新ばし 星野(東京)

新ばし 星野 写真:お店から

<店舗情報>◆啐啄 つか本住所 : 京都府京都市東山区祇園町南側570-120TEL : 075-525-8808

「The Tabelog Award」の「Gold」を8回受賞しています。

■食べログレビュアーの口コミ

「大好きな蟹は津居山港より。浜茹されたものを、絶妙の温度でいただく。

メス、オス、蟹みそ…笑いが出る美味しさ。

そして、初めていただいた香箱の甲羅酒、しっかりと炙って香りと旨みが…河豚のひれ酒級の甲羅酒、絶品でした。

他にも、出汁の旨さ引立つ繊細な白甘鯛のお椀、素晴らしい調和の蛤蕪蒸し、丁寧な仕事の根芋吉野煮など、いや〜美味しかった」(ともぞー。さん)

日本料理 晴山(東京)

日本料理 晴山 出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆新ばし 星野住所 : 東京都港区新橋5-31-3TEL : 03-6450-1818

「The Tabelog Award」は9年連続受賞。「Gold」は3年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「蟹、鴨、河豚…高級美味しいものオンパレード

普段なんか硬くてあまり好きでない鴨も、驚く程柔らかくて、今までの鴨のイメージが大逆転。

ぶり大根も最高。

晴山の凄いところは、アイスやフルーツでなく、最後のデザートまで完璧なところ。

スイーツ店出せそうなくらいセンスが良くて美味しい。この時点で満腹なのに、もう1個食べたいくらい。

プラス、無くなるとすぐ新しいものと差し替えてくれるほうじ茶までも美味しいです。

今回の締めは河豚の炊き込みご飯。

一膳食べて、後はお持ち帰り。明日の朝まで、これまた、楽しみ。

年末に晴山に来れて幸せ」(カイルアちゃんさん)

松川(東京)

松川 写真:お店から

<店舗情報>◆日本料理 晴山住所 : 東京都港区三田2-17-29 グランデ三田 B1FTEL : 03-3451-8320

「The Tabelog Award」の「Gold」を9年連続受賞しています。

■食べログレビュアーの口コミ

「この時期はやはり蟹でした。蟹づくし。

香箱がに

温かい香箱がには絶品でした。

焼きガニ

メスの次はオス。焼かれた足も絶品。

お椀

蟹の真薯。きれいな出汁で蟹を堪能します。

蟹の昆布締め

口の中で花びらが散るような感覚。他では食べたことがありません。

焼きガニ

まさか最後に甲羅焼きが出るとは思っていなかったので面を食らいました。〆は味噌も堪能させてもらいました。

圧巻の内容。素晴らしいの一言です」(sushinikusukiさん)

道人(京都)

道人 出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆松川住所 : 東京都港区赤坂1-11-6 赤坂テラスハウス 1階TEL : 03-6277-7371

「The Tabelog Award」は7年連続受賞。「Gold」は6年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「『道人』を包む穏やかな気配は、上質な和食屋のそれそのもの。

料理、器、設え、接客、そのすべてに大将の慎ましい美意識を感じます。

予約は困難だが閉鎖的なところは少しもなく

これ見よがしに高級食材を大判振る舞いするような派手な演出は一切ないものの、

食材はピンものばかり。

素材の持ち味を生かした料理は軽やかで、なにを食べても澄んだ味わい。

季節ごとに通いたくなる

京都の真っ当な和食屋の『鑑』がここにある」(hiro0827さん)

銀座 しのはら(東京)

銀座 しのはら 写真:お店から

<店舗情報>◆道人住所 : 京都府京都市左京区仁王門通新柳馬場東入ル菊鉾町291-1TEL : 075-203-0074

「The Tabelog Award」の「Gold」を9年連続受賞しています。

■食べログレビュアーの口コミ

「前回の感動的なお料理たちを味わえる日がまたやってきました。

本日のお料理は縁起物ばかり。

今年の運気を上げていく色とりどりの食材に身惚れてしまいました。

1回目のときは幸運にもOMAKASEで予約ができて本当に良かったですね。

予約困難だからとかではなく、こんなにも素晴らしいお店に出会えたことへの喜びです。

【接客】

相変わらずの神接客です。本当に素晴らしいですね。

【雰囲気】

お高く止まらない、カジュアル感ある店内。最高です!

次回の予約もさせていただきました。

また次の感動までに直向きに仕事頑張りますw」(新人グルメさん)

橦木町 しみず(愛知)

橦木町 しみず 写真:お店から

<店舗情報>◆銀座 しのはら住所 : 東京都中央区銀座2-8-17 ハビウル銀座2 B1TEL : 03-6263-0345

「The Tabelog Award」は3年連続受賞。「Gold」は初受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「冬のしみずさん。

季節的に主役は蟹なんだけど他の料理も美味しかった!

オープン時よりも料理の完成度も高くなっているし

他では見かけないような演出もあって毎回楽しいです。

モロコも美味しかったし

クエの鍋も

〆のごはんも色々たべてお腹いっぱい。

ご夫婦の笑顔も最高。季節を変えてまた!」(onikumaさん)

温石(静岡)

温石 写真:お店から

<店舗情報>◆橦木町 しみず住所 : 愛知県名古屋市東区橦木町3-24 プランドール橦木 1FTEL : 052-890-5515

「The Tabelog Award」は6年連続受賞。「Gold」は3年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「温石さんはお店の雰囲気がとても好き。お庭も素敵。

なにより冬のシーズンに伺った記憶がなかったのでとても楽しみにしてました!

料理は相変わらずとても美味しい。

このレベルになってくるとそりゃそうだよねという感じかも知れませんが決して派手な味やいかにも高い食材などでバーン!という感じではなく素朴ながらしっかりとした味といいますか優しい味わいで美味しい。

立地が立地とはいえ値段も控えめなのでコスパ良い。以前より値上がりしたとはいえやはり驚異的なお値段。

満足度が高すぎます。

全て美味しく、空間の良さから身も引き締まりました。笑」(ろでーぬさん)

柚木元(長野)

柚木元 出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆温石住所 : 静岡県焼津市本町6-14-12TEL : 054-626-2587

「The Tabelog Award」は7年連続受賞。「Gold」は2年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「東京からレンタカーを借りて3時間ほど、柚木元というお店がなければ訪れる事がなかったであろう長野県飯田市に着きました。

綺麗な旅館のような建物に入り『ゆず』と書かれた2名用の個室へ。

品数も多く、熊、猪、鹿はこんなに美味しいんだと感動しました。

女将と萩原大将が優しくお話ししてくれて居心地のいい時間を過ごさせていただきました」(川邊 浩生さん)

片折(石川)

片折 写真:お店から

<店舗情報>◆柚木元住所 : 長野県飯田市東和町2-43-1TEL : 0265-23-5210

「The Tabelog Award」は6年連続受賞。「Gold」は5年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「素晴らしかった。味も見た目も美しい。

食材のレベルの高さに、素材の良さを引き出す片折さんの技術。そして、お客様1人1人を考えてくれる優しさ。

終始、気持ちの良い時間でした」(gori_logさん)

寿司(10軒)

鮨 さかい(福岡)

鮨 さかい 写真:お店から

<店舗情報>◆片折住所 : 石川県金沢市並木町3-36TEL : 076-255-1446

「The Tabelog Award」は9年連続受賞。「Gold」は6回目の受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「定期的に通わせていただいてます。

今回は日本酒のペアリングでお鮨を楽しませていただきました。

その中に高級な十四代や黒龍無二等のお酒が含まれており、満足度が高かったです。

松葉蟹のアテから河豚のあん肝和え等、全てにおいて美味しくも、見た目の想像を超えてきます。

大将をはじめ皆さんのホスピタリティが素晴らしいお店です。

このお店に来るために、毎日仕事を頑張らなあかんなと力をもらえます」(食う寝る遊ぶサラリーマンさん)

天寿し 京町店(福岡)

天寿し 京町店 写真:お店から

<店舗情報>◆鮨 さかい住所 : 福岡県福岡市中央区西中洲3-20 LANEラウンドビル 2FTEL : 092-726-6289

「The Tabelog Award」の「Gold」を9年連続受賞しています。

■食べログレビュアーの口コミ

「鮨好きで知らない人はいないだろう全国区の名店『天寿し』の京町店さんへ。

お店はカウンター5〜6席で、大将の天野さんの朗らかな人柄やその空気感が味わえるのがまた名店たる所以ですね。カウンターの前には手を洗えるように水が流れており、お茶も都度都度交換頂けたり、ホスピタリティにあふれていました。

今のお鮨屋さんには珍しい、最初から最後まで首尾一貫お鮨のみの内容です。全部で基本は16貫に、その時によって多少追加の内容があったりします。

お鮨はどれをとってもこの上ないクオリティで、何より料理は引き算の概念もありますが、天野さんのお鮨は足し算のスタイルで、その総和が相加効果以上の美味しさを生み出しています。そのネタに併せた薬味の使い方も素晴らしく、一貫一貫に感動でした。

マグロからスタートするのも、コースの初めからクライマックス感があり、もう一周したくなる構成でした」(4yerさん)

近松(福岡)

近松 写真:お店から

<店舗情報>◆天寿し 京町店住所 : 福岡県北九州市小倉北区京町3-11-9TEL : 093-521-5540

「The Tabelog Award」は9年連続受賞。「Gold」は4回目の受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「毎年恒例の福岡は薬院の鮨近松さんへ。

相変わらずレベちのお鮨。

今年はゴールドに選ばれました。直近5年で3回GOLD選出。

福岡県でも有数の名店。

納得のお鮨。いつも感動があります。

雰囲気も最高。凛として緊張感もありつつ温かい接客。お鮨に集中出来る環境も素晴らしいです」(びっくり屋さん)

鮨 三心(大阪)

鮨 三心 出典:hiro0827さん

<店舗情報>◆近松住所 : 福岡県福岡市中央区薬院2-6-19TEL : 092-716-5855

「The Tabelog Award」は5年連続受賞。「Gold」は2年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「ワクワクするお寿司。どれも口の中で、一体感、かつホロリと解ける。

海老はこれまでで一番纏まってるぅ。漬け方、味付けの海老オイルなど工夫がすごい。

白子の握りは、初めて!! 口の中で白子の中にお米がほろほろと入り込んで、まさに一体感。

シャリコマで握ってくださるので、19貫も楽しめました。

石渕大将さんは、いろんなものを握ってみたい、という好奇心に突き動かされているそう。なにそれ!

次来るのもわくわくしちゃうやん!」(yukaPOさん)

東麻布 天本(東京)

東麻布 天本 写真:お店から

<店舗情報>◆鮨 三心住所 : 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2-7-14TEL : 06-6767-0677

「The Tabelog Award」は9年連続受賞。「Gold」は8年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「東麻布に店を構える完全予約制の『天本』さんに再訪致しました。

『The Tabelog Award GOLD』を何度も獲得されている名店です。

いつ訪れても最上級のネタと職人技でぶれない味わいが楽しめます。そしていつ訪れても温かく迎えてくださります。

今回も全国各地のこだわりの食材を天本さんの手でひと手間・ふた手間加えて提供されるつまみや握りは相変わらず素晴らしかったです。

皆さん悶絶しておりました。

とても居心地も良く心遣いの積み重ねが食べ終わってもまた直ぐに伺いたくなる気持ちになるのだと思います。とても楽しい時間を過ごす事が出来ました」(カフェモカ男さん)

鮨 あらい(東京)

鮨 あらい 写真:お店から

<店舗情報>◆東麻布 天本住所 : 東京都港区東麻布1-7-9 ザ・ソノビル 102TEL : 不明の為情報お待ちしております

「The Tabelog Award」は9年連続受賞。「Gold」は7回目の受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「マグロといえばやっぱりここ!

ここのつまみは優しく深い味付けで、これだけでも満足できるくらいだが、そこからメインの握りが始まる。

流石の握りだ、その中でもやはりマグロが絶品!

マグロの脂は上品で、マグロの身の味もしっかりと感じられる。シャリとのバランスも素晴らしく、口に入れたらシャリと程よく絡まる。

美味しいなー。

全体のボリュームも多くて大満足!

臼井さんとの会話も楽しく、優しい雰囲気も好きだ」(ふためさん)

日本橋蛎殻町 すぎた(東京)

日本橋蛎殻町 すぎた 写真:お店から

<店舗情報>◆鮨 あらい住所 : 東京都中央区銀座8-10-2 ルアンビル B1F 2FTEL : 03-6264-5855

「The Tabelog Award」の「Gold」を9年連続受賞しています。

■食べログレビュアーの口コミ

「冬の杉田さんはお久しぶりでしたが素晴らしいですね!

お摘みから追加のオンパレードでした笑

特にカワハギの肝醤油はやばいですね笑

日本酒が進んで進んで仕方がありません!

あん肝も相変わらずの美味しさ!

握りも追加に追加を重ねてしまいました…

だって美味しすぎるんですもん♡

この日のMVPは間違いなく中トロです!

お隣の方との素敵なご縁があったりと終始楽しくて幸せなお時間でしたとさ。いつもありがとうございます!」(kobalog_さん)

鮨 さいとう(東京)

鮨 さいとう 写真:お店から

<店舗情報>◆日本橋蛎殻町 すぎた住所 : 東京都中央区日本橋蛎殻町1-33-6 ビューハイツ日本橋 B1FTEL : 03-3669-3855

「The Tabelog Award」の「Gold」を9年連続受賞しています。

■食べログレビュアーの口コミ

「おつまみから鮨まで、すべてのクオリティー高く、一品一品感動します。

何より大将の人の良さが滲み出ます。

こんな素敵なクリスマスイブを過ごせて良かったです」(つーちゃん0714さん)

さわ田(東京)

さわ田 出典:ぺーぱーかんぱにーさん

<店舗情報>◆鮨 さいとう住所 : 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー 1FTEL : 03-3589-4412

「The Tabelog Award」は9年連続受賞。「Gold」は4度目の受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「6月だし鮪も落ち着いてるかなと思って行ったのに…

美味し過ぎて中トロをおかわり。

中トロ単体でおかわりは食べ歩きしはじめて初だ。

以前は先まで予約を取っていて、2年半待ちなんて時期もあったようですが今では前日に翌日予約のみの開放。それでもいつも満席。

2ヶ月に1度訪れることが出来る天国。

行くたびに幸せ、日本を代表する職人さん。

感謝しかないです」(meshi_numa0430さん)

鮨 一幸(東京)

鮨 一幸 出典:サプレマシーさん

<店舗情報>◆さわ田住所 : 東京都中央区銀座5-9-19 MCビル3FTEL : 03-3571-4711

2024年、北海道から東京・銀座に移転した「鮨 一幸」。「The Tabelog Award」は9年連続受賞。「Gold」は6回目の受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「札幌の鮨の名店が銀座に移転した。店舗の内装もすばらしく、待ち合わせスペースまである贅沢な造り、銀座でこれだけの広さと豪華さのお店はなかなかない。

最初の鯛から心を動かされる。すっきり感があって食感も抜群、旨味も強く、これだけの鯛はなかなかない。メジマグロの美味しさも絶品だった。やはり美味しいお寿司屋さんは何かネタに魔法をかけている。

この美味しさはたまらない。完璧に美味しい」(サプレマシーさん)

イタリアン・フレンチ・スペイン料理・イノベーティブ(9軒)

ペレグリーノ(東京)

ペレグリーノ 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆鮨 一幸住所 : 東京都中央区銀座5-11-12 日総第26ビル 3FTEL : 不明の為情報お待ちしております<店舗情報>◆鮨 一幸住所 : 北海道札幌市中央区南2条西5-31-4 スカレッタビル 2F

「The Tabelog Award」は9年連続受賞。「Gold」は8回目の受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「イタリアンとワインペアリングコースはコースというよりは感銘を受けるドラマを見ているような感じでしたね♪

大袈裟ではなく本当にここまでお料理を食べて心が揺れ動くことはこれから先なかなかないかもしれないと感じる共に、ハイレベルなイタリアンレストラン『ペレグリーノ』さんに自分自身の席でお伺いできた事は僕の中で貴重な思い出と宝物になりました★☆

また本当にすぐにでもお伺いしたいお店です!!」(seiji nomuraさん)

北野坂 木下(兵庫)

北野坂 木下 写真:お店から

<店舗情報>◆ペレグリーノ住所 : 東京都渋谷区恵比寿2-3-4TEL : 03-6277-4697

「The Tabelog Award」は3年連続受賞。「Gold」は初受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「どの料理も唯一無二と表現すべき素晴らしい味です。

キャビア、河豚、山形牛のシャトーブリアン、そしてこの日は団扇海老と季節ならではの美味しい食事とワインを楽しむ事が出来ました。

更に木下さんの飾らない人柄も素晴らしく、このお店を全国屈指の予約困難店にしています。

中々予約取れないお店ですが、来る価値のある素晴らしいお店です」(studi376さん)

シェ・イノ(東京)

シェ・イノ 写真:お店から

<店舗情報>◆北野坂 木下住所 : 兵庫県神戸市中央区中山手通1-24-14 ペンシルビル 2FTEL : 078-221-2261

「The Tabelog Award」は9年連続受賞。「Gold」は初受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「いつも食べログで『東京 フレンチ』と検索すると、上のほうに出てくるお店。トップページのパイの包み焼きが美味しそうでいつも気になっていました。

それからちょいちょい調べるようになって、これがマリアカラスという、シェ・イノさんのスペシャリティだということを知りました。

そんな憧れのお料理と対面できて感動でした!

相当ハードルが高くなっていたと思いますが、それをゆうに超えるほどコク深いソースとジューシーな羊中には、トリュフとフォアグラの美味しい部分が詰まって極上の気持ちになれました。

素敵な空間に来ることができて幸せでした」(なのゆにさん)

レストラン ナズ(長野)

レストラン ナズ 写真:お店から

<店舗情報>◆シェ・イノ住所 : 東京都中央区京橋2-4-16 明治京橋ビル1FTEL : 03-3274-2020

「The Tabelog Award」は3年連続受賞。「Gold」は初受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「もう3時間があっという間な至福の時間でした。

一品入魂された料理の数々とそれに合わせたワイン

どこ切り取っても最高です。

シェフの渾身の料理をまた食べたくても、次は2年待ち。

一生に一度は行ってみたいお店ランキング上位なのではないでしょうか!

このためだけに軽井沢に行く価値はあります」(TsubasaOliverさん)

アカ(東京)

アカ 写真:お店から

<店舗情報>◆レストラン ナズ住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町追分134-3 GREEN SEED軽井沢内TEL : 0267-46-8840

「The Tabelog Award」は5年連続受賞。「Gold」は4年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「料理は前回も思いましたがやはり凄く美味い。

感動的な皿がいくつもありしかも2ヶ月間が空いたが食べてなかったものがまた感動的に美味しかった。

穴子のパエリアとスープソースをかけたサラダ、タルタルはかなり良かったです。

やっぱり何食べても美味しい店は素晴らしい。やはり感動できました」(ろでーぬさん)

蒼(東京)

蒼 写真:お店から

<店舗情報>◆アカ住所 : 東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井2号館TEL : 03-6262-5090

「The Tabelog Award」は5年連続受賞。「Gold」は3年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「シェフ自らが全国各地の生産者を訪れ、直接仕入れた極上の食材を使用しており、その素材の魅力を最大限に引き出すため、フレンチの技法を基盤としつつ、和包丁の使用や水の硬度にまでこだわり抜いた調理法を採用している。食材の特性を理解した上で繰り出される独自のお料理の数々で、唯一無二のコース内容。赤座エビのビスクがやっぱり美味しすぎた。但馬玄も食べることができて大満足でした。また行きたい!」(和牛ジャーナルさん)

プレゼンテ スギ(千葉)

プレゼンテ スギ 写真:お店から

<店舗情報>◆蒼住所 : 東京都港区西麻布3-21-3 オリンピアード麻布霞坂 2FTEL : 03-6434-9829

「The Tabelog Award」は5年連続受賞。「Gold」は2年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「コースは少量多皿で20品以上出てきます。

アルコールペアリングは各皿に1種類ずつ合わせるので、かなりの量になります。

あらまさの限定やシャルドネ20年もの等、高価で希少な酒のオンパレードで驚きました。

料理は独創的で美しい。各品について詳しく説明され、その品を作る過程の想いまで語ってくれます。一品に込められた想いがひしひしと伝わってきました。

プレゼンテスギは、『シェフ本人を表現する』に由来しているそうです。杉岡シェフの独特の世界観によって表現された料理は、独特で絶品。彼にしか表現できない料理がここに存在します」(アルマジロ0521さん)

レヴォ(富山)

レヴォ 写真:お店から

<店舗情報>◆プレゼンテ スギ住所 : 千葉県佐倉市白銀2-3-6TEL : 043-371-1069

「The Tabelog Award」は4年連続受賞。「Gold」は3年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「ジビエが大好きだった事もあり自分には最高のお店でした。このクオリティとテーマ性は、お料理もお店のロケーションも全て含めて本当に唯一無二と思いました。

なによりもご接客が非常に素晴らしいです。シェフは勿論ですが、ソムリエやウェイターやレセプションの女性の方々の所作やお気遣いは本当に目を見張るものがありました。

『勝駒』に出会えたのも大きな学びでした」(murakami123abcさん)

馳走西健一(静岡)

馳走西健一 写真:お店から

<店舗情報>◆レヴォ住所 : 富山県南砺市利賀村大勘場田島100TEL : 0763-68-2115

「The Tabelog Award」は3年連続受賞。「Gold」は初受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「焼津小川港の魚中心のコースは素材の鮮度、料理の表現方法はじめ

味、ビジュアルともに抜群で私の食的好奇心をくすぐるものばかり。

シグネチャーのパイ包焼き、話題になっている表面だけ炭で炙った鯖、個人的に大好きであった〆鯵のマリネ、この地でしか味わえない逸品の数々。大変印象深いです。

次に訪問ができることを、今から心待ちにしてます」(みや miyaさん)

うなぎ・焼き鳥・天ぷら(3軒)

う嵐(滋賀)

う嵐 写真:お店から

<店舗情報>◆馳走西健一住所 : 静岡県焼津市西小川4-8-9TEL : 050-5589-3582

「The Tabelog Award」は4回連続受賞。「Gold」は初受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「うなぎと言えば『う嵐』。もうここ以外では鰻を考えられない、食べられないと毎回思わせてくれる素晴らしいお店です。

浜名湖の養鰻場で養殖された鰻は500から600グラムほどあり、それを熟練された技術で焼き上げられることにより一線を画した鰻料理へと仕上がります。

また次の訪問が待ちきれない、そんなお店のひとつです」(でぃ2489さん)

成生(静岡)

成生 写真:お店から

<店舗情報>◆う嵐住所 : 滋賀県大津市浜大津3-3-2TEL : 077-575-2379

「The Tabelog Award」は4年連続受賞。「Gold」は3年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「『成生』の為に静岡までやって来ました。

サスエ前田から仕入れた魚が美味し過ぎて天ぷらに辿り着く前にもう満たされる。

志村氏のさぁ、行くかぁ!の一声からいよいよ本番!天ぷら、志村ワールド全開です。

このタイミングであの演出、目の前に広がる景色は絶景。

職人技連発の圧倒的ライブ感と絶品天ぷらの数々でこちらのお腹と気持ちもいっぱいに。 次回の予約が楽しみです」(りたスタグラムさん)

かさ原(東京)

かさ原 写真:お店から

<店舗情報>◆成生住所 : 静岡県静岡市葵区丸山町12-2TEL : 054-295-7791

「The Tabelog Award」の「Gold」を2年連続受賞しています。

■食べログレビュアーの口コミ

「一串一串が丁寧に焼き上げられ、シンプルながらも素材の旨味を最大限に引き出した焼鳥は感動の美味しさ。特に大将の素材に向き合う真摯な姿勢が印象的で、どの料理からもその情熱が伝わってきます。焼鳥だけでなく、一品料理も絶品で、ここでしか味わえない特別感があります」(アニマル蛤さん)

中華料理(2軒)

仁修樓(京都)

仁修樓 写真:お店から

<店舗情報>◆かさ原住所 : 東京都新宿区東五軒町5-5 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「The Tabelog Award」は4年連続受賞。「Gold」は2年連続受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「恐るべき美味さと美味さだけではない劇場型のコース展開。痺れるひと時だった。滞在時間はゆうに3時間を超えていたが、あまりの楽しさ、美味しさにあっという間に過ぎてしまった。

本日のメインはなんと言っても仔豚のロースト。目の前で炭で飴色に焼かれてゆく。

北京ダックの様に皮を削いで供される。滅多に体験できない料理だ。



12品の前菜はどれ一つとっても完成度が高い。

上海蟹の水餃子は圧巻だった。



コレだけのレベルの店はそうそう無いと思う」(noburinskiさん)

茶禅華(東京)

茶禅華 写真:お店から

<店舗情報>◆仁修樓住所 : 京都府京都市北区紫竹北栗栖町2-12TEL : 075-366-8843

「The Tabelog Award」は8年連続受賞。「Gold」は7回目の受賞です。

■食べログレビュアーの口コミ

「行きたかったお店に来れました。上海蟹コースです。上海蟹食べ尽くしです。

いやー、凄まじくレベル高かったです。高級中華の到達点のひとつを垣間見ました。

上海蟹も美味しかったのですが、ベストは白トリュフのフカヒレご飯と鹿のアキレス腱です。激ウマでした。

あと、ペアリング(アルコールとお茶のミックスにしました)が秀逸すぎです。とても美味しく料理に合ってました」(オーツボ9さん)

「The Tabelog Award 2025」全652店舗

<店舗情報>◆茶禅華住所 : 東京都港区南麻布4-7-5TEL : 050-3188-8819

今回は「Gold」店舗のみ紹介しましたが、「Silver」「Bronze」いずれの店舗も実力派ぞろい。また、部門賞「Best New Entry」「Best Regional Restaurants」「Chefs’ Gold」に選ばれた店舗も要チェックです。

詳細は「The Tabelog Award 2025」公式サイトをご覧ください。授賞式典の模様や、受賞店の動画インタビューも必見です!



■「The Tabelog Award 2025」公式サイト

https://award.tabelog.com/

文:食べログマガジン編集部

The post 「The Tabelog Award 2025」発表! Goldに輝いた35店舗を一挙公開! first appeared on 食べログマガジン.