タリーズコーヒーに『トムとジェリー』とコラボレーションしたドリンクやフード・雑貨が登場!

第6弾となる2025年は、“Time for coffee! Be happy!”をテーマにした「トム」と「ジェリー」のメニューやグッズがラインナップされています☆

タリーズコーヒー『トムとジェリー』コラボレーションメニュー・グッズ2025

発売日:2025年2月5日(水)

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

1940年にウィリアム・ハンナ氏とジョセフ・バーベラ氏の2人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている『トムとジェリー』

ネコの「トム」とネズミの「ジェリー」が、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズで、2025年に誕生から85周年を迎えます。

タリーズコーヒーでは、2020年より様々なコラボレーションメニューやグッズを通じて『トムとジェリー』の世界観を提供し、毎年人気を博しています。

第6弾となる2025年は、“春の訪れを感じながら幸せなコーヒータイムを過ごしてほしい”という思いを込めて、“Time for coffee! Be happy!”をテーマに、桜と融合させた、ドリンクやフード、様々なグッズをラインナップ。

初登場となる『トムとジェリー』の日本オリジナルアニメーション『とむとじぇりーごっこ』と桜を合わせたメニューやグッズにも注目です☆

タリーズオリジナルのデザインが施された、コラボレーションならではユニークな世界観が楽しめるメニューやグッズを紹介していきます。

桜舞う ハニークリームラテ(HOT/ICED)

価格:705円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

やさしい甘さのカフェラテに、春らしい色合いのチョコフレークを散りばめ、まるで桜が舞っているかのような華やかな見た目に仕上げられた「桜舞う ハニークリームラテ」

さらに、はちみつのコクと桜のソースをプラスした、まろやかで上品な味わいの一杯です。

&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー(HOT/ICED)

価格:705円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

フルーティで春らしい味わいに仕上げられた「&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー」

ふんわりと桜香る、優しい甘みのロイヤルミルクティーに、ホイップとバニラ風味の桃ソース、ラズベリーソースが合わさり、まるでスイーツの「ピーチメルバ」のような味わいが楽しめます。

「桜舞う ハニークリームラテ」と「&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー」は『トムとジェリー』デザインのカップで提供。

「タフィー」たちがコーヒータイムを楽しむ姿が描かれた限定デザインが使用されています☆

桜舞う ハニークリームラテ/&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー「トムとジェリー もふもふスリーブ」

価格:「桜舞う ハニークリームラテ」「&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー」いずれか1杯 +990円(税込)

販売期間・デザイン: ※数量限定

2025年2月5日(水)〜「トムとジェリー もふもふスリーブ (トム)」※2月5日のみ一人につき、対象ドリンク2杯まで2025年2月12日(水)〜 「トムとジェリー もふもふスリーブ (ジェリー)」

「桜舞う ハニークリームラテ」もしくは「&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー」を1杯購入につき、プラス990円で「トムとジェリー もふもふスリーブ」 が1点付けられます。

耳が立体の顔型スリーブは、手触りが良く、リストバンドとしても利用できるのも嬉しいポイントです。

2月5日からは、ピンと立った耳がかわいい「トム」

2月12日からは、ふんわり素材で仕上げられた「ジェリー」のスリーブが購入可能です。

『トムとジェリー』の愛らしいグッズとともにコーヒータイムが楽しめます☆

『トムとジェリー』コラボフード・スイーツ

『トムとジェリー』の世界観と”桜”が融合したメニューが多数登場。

2025年は、『トムとジェリー』の日本オリジナルアニメーション『とむとじぇりーごっこ』と桜を合わせたメニューが初登場します☆

トムとジェリー ベーグルサンド ベリーベリーマスカルポーネ

価格:420円(税込)

ベーグル生地にドライクランベリーを練りこんだ「トムとジェリー ベーグルサンド ベリーベリーマスカルポーネ」

もっちりとしたベーグルにストロベリー&マスカルポーネフィリングがサンドしてあります。

トムとジェリー ハムとチーズのぺちゃんこサンド

価格:495円(税込)

プレスしたパンに折り重なるハムとチーズを挟んだ「トムとジェリー ハムとチーズのぺちゃんこサンド」

パッケージはぺちゃんこになった「トム」をデザインすることで、コミカルな世界観が表現されています。

とむとじぇりーごっこ プチグミ いちご味

価格:345円(税込)

お子さんにもおすすめの「とむとじぇりーごっこ プチグミ いちご味」は、かわいらしいいちご型の小粒グミ。

グミを食べている『とむとじぇりーごっこ』の愛らしいパッケージに入っています。

トムとジェリー 桜香るキャンディーストロベリードーナツ

価格:390円(税込)

ストロベリー風味のしっとり生地にホワイトチョコとストロベリーチョコでコーティングした「トムとジェリー 桜香るキャンディーストロベリードーナツ」

アクセントに、きらきらと輝く春らしい色合いのキャンディーがトッピングされたスイーツです。

とむとじぇりーごっこ さくらスティック クランベリー

価格:390円(税込)

もっちり食感の生地を使用した「とむとじぇりーごっこ さくらスティック クランベリー」

ドライクランベリーと桜餡を合わせ、華やかな味わいに仕上げられたベーカリーです。

トムとジェリー 桜香るストロベリーレアチーズムース

価格:555円(税込)

表面のマーブル模様で満開の桜をイメージした「トムとジェリー 桜香るストロベリーレアチーズムース」

レアチーズムースに、ほんのりとした桜と苺の風味がアクセントになっています。

とむとじぇりーごっこ さくらミニロール もも&いちご

価格:390円(税込)

春の訪れを感じさせる、優しい味わいに仕上げられた「とむとじぇりーごっこ さくらミニロール もも&いちご」

ふんわりスポンジ生地で、ほんのりとさくら香る、桃&苺のクリームを包んであります。

『トムとジェリー』コラボグッズ・ビーンズ

『トムとジェリー』と「タリーズコーヒー」のコラボアートを使用したグッズも多数ラインナップ。

限定ビーンズでも『トムとジェリー』の世界観が存分に楽しめます。

トムとジェリー コーヒービーンズポーチ付き エコバッグ

価格:2,180円(税込)

大きめのエコバッグとコーヒー豆の形をしたポーチのセット。

反面には「トム」がドリンクを美味しそうに見ている表情がデザインされています。

エコバッグをおしゃれに持ち運べる、遊び心あふれるグッズです。

トムとジェリー ダブルグラス

価格:2,900円(税込)

ホットとアイスのどちらでも使用できるダブルグラス。

ドリンクを注ぐと「トム」と「ジェリー」が浮かび上がります。

トムとジェリー マグキャップ(ほっこりタイム)

価格:1,800円(税込)

「タフィー」がコーヒーを飲んでほっこりしているフィギュアがついたマグキャップ。

デスクやご自宅で活躍してくれます☆

トムとジェリー ハンドルボトル

価格:3,990円(税込)

持ち運びに便利なハンドル付きのステンレスボトル。

エプロン姿の「トム」がコーヒーを片手に持つかわいらしいデザインです。

トムとジェリー グロサリートート(ジェリー)

価格:3,190円(税込)

お買い物やイベントなどに便利な大きめのトートバッグ。

「ジェリー」がコーヒーを飲んでほっと一息ついているイラストが刺繍で施されています。

マイルド101

価格:1,395円(税込)

容量:200g

これからコーヒーをはじめる方にもおすすめの「マイルド101」

フローラルな香りとカラメルのような甘み、マイルドで飲みやすく、程よいコクが特長です。

タリーズジップス シングルサーブ マイルド101

価格:1,600円(税込)

内容:8P/箱

マイルド101の味わいをお湯を注ぐだけで楽しめるタリーズジップス。

別売りのタンブラーやマグと一緒にギフトにするのにもぴったりです。

タリーズジップス シングルサーブ マイルド101

価格:1,420円(税込)

内容:3P/ポーチ付き

「トムとジェリー」がコーヒータイムを楽しむデザインのポーチが付いた「タリーズジップス シングルサーブ マイルド101」

ポーチはコスメや小物入れなど、様々な用途で愛用することができます。

トムとジェリー タリーズカード&カラビナ付きマルチケース

価格:1,680円〜(税込)

※マルチケース680円(税込)+カード入金1,000円〜

小物の収納にも便利なケースと、トムたちがコーヒータイムを楽しむ姿が描かれたタリーズカードのセット。

マルチケースにはバッグなどに取り付けるのに便利なフックが付いています。

タリーズコーヒー 公式楽天市場店 限定グッズ

発売日:2025年2月5日(水) 11:00〜 発売

販売サイト:https://www.rakuten.co.jp/tullyscoffee-official/

タリーズコーヒー 公式楽天市場店のみで購入できる限定グッズ。

中身の確認しやすいマルチバッグやタンブラー、コースターが販売されます。

トムとジェリー シースルーマルチバッグ

価格:2,580円(税込)

「ジェリー」と「タフィー」が“COFFEE”の文字を描いているイラストをプリントしたクリアバッグ。

バッグの内側に仕切りがあるのも特徴です。

トムとジェリー ステンレスマグタンブラー (ジェリー)

価格:3,700円(税込)

アウトドアやオフィス用としてもおすすめな、蓋つきステンレスマグ。

マグには「ジェリー」がほっと一息ついている様子のイラストが施されています。

トムとジェリー シースルーコースター (サーバー)

価格:1,480円(税込)

コーヒーが入ったサーバーに「ジェリー」と「タフィー」が隠れているユニークなデザインのコースター。

タンブラーやマグと合わせてギフトにもぴったりです。

『トムとジェリー』とコラボレーションした、これから訪れる春へのワクワクとした気持ちを感じられるメニューやグッズ。

タリーズコーヒーにて2025年2月5日より販売される『トムとジェリー』メニュー・グッズの紹介でした☆

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & Turner Entertainment Co. (s25)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 桜をイメージしたドリンク・フード・雑貨がいっぱい!タリーズコーヒー『トムとジェリー』2025 appeared first on Dtimes.