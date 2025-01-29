¸µ¥Æ¥ìÄ«38ºÐ¥¢¥Ê¡¢¿§ÇòÈ©¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¨¡ªÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤è¤Ã¡ª½÷¿À¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¡Ê38¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥ó¥¯¥Ë¥Ã¥È¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥ó¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½Õ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È´ò¤·¤¤‼︎¡×¤È¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÈ±·¿¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡ªÂç¿Í²Ä°¦¤¤¤Ê¤Ä¤ß¡ª¡ª¹¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇåºÎï¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËåºÎï¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ç¹û¤ì¹û¤ì¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤Î¤Ç¥Ô¥ó¥¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¿§Çò¤ÎÈ©¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Ï¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤è¤Ã¡ª½÷¿À¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡±§²ì¤Ï2009Ç¯4·î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£Æþ¼ÒÅöÆü¤Ë¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î2ÂåÌÜµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢2019Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¡£