INABA/SALASが、約5年ぶりのアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』を2月26日にリリースすることを発表した。稲葉浩志とスティーヴィー・サラスが2017年にタッグを組み1stアルバム『CHUBBY GROOVE』を発表、2020年には2ndアルバム『Maximum Huavo』をリリースし、その型破りなユニークさと音楽の国境やジャンルを超えた独自のセンスで話題をよんだ彼らが2025年に再始動。3月に開催するツアー「INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello-」の発表に続き、アルバムのリリースが決定した。

二人のケミストリーを心地よく感じられる今作には、INABA/SALASを象徴するポップでリズミカルなサウンドやダンサブルなグルーヴは健在でありながら、メロウな旋律とメッセージ性のあるリリックがより際立つ全7曲を収録。さらに初回限定盤に付属のDVDとBlu-rayには、来たるツアーのセットリストを思案しながら1st、2nd、そして最新の3rdアルバムを辿り、自由気ままにジャムを楽しむスタジオ風景を”Nishi Meets Higashi Jam”と題し収録しているとのこと。<リリース情報>INABA/SALAS3rd ALBUM『ATOMIC CHIHUAHUA』2025年2月26日リリース=収録曲=(全形態共通)1. YOUNG STAR2. EVERYWHERE3. Burning Love4. DRIFT5. LIGHTNING6. ONLY HELLO part17. ONLY HELLO part2初回生産数量限定盤【CD+ミニトートバッグ】価格:3850円(3500円+税)品番:BMCV-8071初回限定盤【CD+DVD】価格:4400円(4000円+税)品番:BMCV-8072初回限定盤【CD+Blu-ray】価格:4400円(4000円+税)品番:BMCV-8073通常盤【CD】価格:2970円(2700円+税)品番:BMCV-8074※アルバムに関する詳細はこちら https://bz-vermillion.com/news/250128.html <ライブ情報>INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello-2025年3月10日(月)Zepp Nagoya2025年3月12日(水)Zepp Namba (OSAKA)2025年3月15日(土)ワールド記念ホール (神戸ポートアイランドホール)2025年3月16日(日)ワールド記念ホール (神戸ポートアイランドホール)2025年3月22日(土)LaLa arena TOKYO-BAY2025年3月23日(日)LaLa arena TOKYO-BAY2025年3月29日(土)横浜BUNTAI2025年3月30日(日)横浜BUNTAI※ツアーに関する詳細はこちら https://bz-vermillion.com/is2/