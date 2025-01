ディズニー『ライオン・キング:ムファサ』が、日本国内における2024年公開の洋画実写作品で興行収入第1位記録を更新したことがわかった。

厳密に『ライオン・キング:ムファサ』を実写作品と呼ぶかどうかはさておき、本作は1月28日までに日本国内で動員150万人、興行収入21.1億円を突破。2024年7月25日公開の『&ウルヴァリン』を抜いた。

『ライオン・キング:ムファサ』は2019年公開の“超実写版”『ライオン・キング』の続編にして前日譚にあたる作品。プライドランドの王ムファサと狡猾な弟スカーの若き日々が描かれる。

(c) 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

『ムーンライト』(2016)バリー・ジェンキンスが監督を手がけたこの大作は2024年12月20日に日本公開され、週末動員ランキングで3位デビュー。5週目末(2025年1月17日~19日)までトップ10内で奮闘した。

本記事までに全世界累計約6億2,800万ドルを記録。本国アメリカは今なお週末興収1~2位を推移して粘りを見せている。

『ライオン・キング:ムファサ』は公開中。