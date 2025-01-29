¡Ö·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡¡Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îà¶¦Æ±ºî¶Èá¤â²ÄÇ½¤Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï29Æü¡¢º£µ¨¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖPS¡ª¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎVIVA¡Ê¥Ó¥Ð¡Ë¤ò°ú¤·Ñ¤°°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸Ä¡¹¤¬Âå¤¨¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤¿Íºà¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Professional¡¡Spirit¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡Ë¡¢PS¡ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊ¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È74¡Á5¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÇ¯¤ÎVIVA¤¬¿»Æ©¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÊý¡¹¤â¥¿¥Õ¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¡£º¸¼ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥¹¤ò²£¤Ë¤·¡¢¿Í¤µ¤·»Ø¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ô¡¼¥º¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬´°À®¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²áµî¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ä¼¡¥Ú¡¼¥¸
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²áµî¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó
¡¡2005Ç¯¡¡¤á¤¶¤»À¤³¦°ì¡ª
¡¡2006Ç¯¡¡¤á¤¶¤»À¤³¦°ì¡ª
¡¡2007Ç¯¡¡¤á¤¶¤»À¤³¦°ì¡ª
¡¡2008Ç¯¡¡¤á¤¶¤»À¤³¦°ì¡ª
¡¡2009Ç¯¡¡¥Õ¥ê¥¥ì¡ª¡ª
¡¡2010Ç¯¡¡º£Ç¯¤Ï¤ä¤é¤ó¤È¤¤¤«¤ó¤Ð¤¤¡ª
¡¡2011Ç¯¡¡¥À
¡¡2012Ç¯¡¡VV¡Ê¥Ö¥¤¥Ö¥¤¡Ë
¡¡2013Ç¯¡¡Ä¶¡ª¥¬¥Ä¥¬¥Ä¹Ô¤³¤¦¡ª
¡¡2014Ç¯¡¡²¶¤¬¤ä¤ë¡£
¡¡2015Ç¯¡¡Ç®ÃË¡Ê¥¢¥Ä¥ª¡Ë
¡¡2016Ç¯¡¡Ç®ÃË2016
¡¡2017Ç¯¡¡1¥À¥Û¡¼¡ª
¡¡2018Ç¯¡¡¤â¤¦1Äº¡ª
¡¡2019Ç¯¡¡Ã¥Sh¡ª¡Ê¥À¥Ã¥·¥å¡Ë
¡¡2020Ç¯¡¡S15¡Ê¥µ¥¡¥¤¥³¡¼¡ª¡Ë
¡¡2021Ç¯¡¡Âë¡Ê¤¿¤«¡Ë¤¯¡ª
¡¡2022Ç¯¡¡¤â¤Ã¤È¡ª¤â¤Ã¤È¡ª¤â¤Ã¤È¡ª
¡¡2023Ç¯¡¡Âë¡ªÂë¡ªÂë¡ª¡Ê¤ª¤¦¡ª¤ª¤¦¡ª¤ª¤¦¡ª¡Ë
¡¡2024Ç¯¡¡VIVA¡Ê¥Ó¥Ð¡Ë