「PlayStation 30周年アニバーサリー限定コレクション」が「GRAPHT OFFICIAL STORE」にて1月29日より先行販売を開始
1月29日11時より予約開始
お届け予定：4月下旬～5月上旬発送予定
MSYは、同社ブランド「FANTHFUL」で展開するPlayStationオフィシャルライセンスプロダクトを、通販サイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」にて1月29日11時より先行販売予約を開始した。
本商品はゲームハード「初代PlayStation」の30周年を記念したグッズ。ショルダーバッグ、キャップ、ゲームソフトキーチェーン、キーチェーン3種セットがラインナップしている。
□「GRAPHT OFFICIAL STORE」の「PlayStation 30周年アニバーサリー限定コレクション」
ゲームソフトアクリルキーチェーン
価格： 単品各880円
8個入り7,040円
※単品販売の際、絵柄はお選びいただけません。
※GRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)での販売は8個入りのみとなります。
ラインアップ： GRAN TURISMO (1997) PlayStation
Syphon Filter (1999) PlayStation
サルゲッチュ (1999) PlayStation
ジャック×ダクスター 旧世界の遺産 (2001) PlayStation 2
SLY COOPER (2002) PlayStation 2
ワンダと巨像 (2005) PlayStation 2
inFAMOUS (2009) PlayStation 3
トロともりもり トロと「ありがとう」をさがす旅 (2009) PlayStation 3
アクリルキーチェーン 3種セット
価格：2,970円
ラインアップ： 初代PlayStation(R)の本体
初代PlayStation(R)のコントローラー
PlayStation ファミリーマーク
キャップ
価格：4,950円
サイズ：高さ140×つば70×頭周り520～610(mm)
ショルダーバッグ
価格：7,700円
サイズ：H210×W300×D90(mm)