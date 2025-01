Yota MoriによるソロプロジェクトAcidclankのニュー・アルバム『In Dissolve』に収録される先行シングル「Out Of View」が配信開始となった。アルバムのテーマである「トランス状態の追体験」をインディーロック・ドリームポップ的なアプローチで表現。シューゲイザー・ドリームポップから影響を受けたこの楽曲は深くリバーブのかかったギターのアルペジオとボーカル、そしてメロトロンが絡み合い柔らかな音像を演出している。アルバムの中で様々な音楽ルーツを垣間見ることができる今作アルバムの中でも、どこか懐かしいようなUSインディー直系の流れを感じ、Acidclankの持つメロディの美しさを前面に押し出した楽曲となっている。

2nd DIGITAL「Out Of View」2025.01.29 Releasehttps://p-vine.lnk.to/UpFdbk

リリース情報







ALBUM『In Dissolve』2025.02.05 [CD] / 03.05 [VINYL]PCD-25459 / PLP-7534定価:¥2,750(税抜\2,500) / ¥4,500(税抜¥4,091)Label:P-VINEhttps://p-vine.lnk.to/32QIyc1. Enigma2. Hide Your Navel3. Hallucination4. Radiance5. Mantra6. Remember Me7. Out Of View8.Grounding