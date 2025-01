中山優馬「俺がNYCのNだ」山田涼介＆知念侑李との3ショット披露で「涙腺崩壊」「絆は永遠」の声

◆中山優馬・山田涼介・知念侑李の「NYC」が復活

俺がNYCのNだ。

人生の中で夢に見たこんな良い日が訪れて良いのだろうか。

山田君と知念君が仲間で良かった。

ありがとう — 中山優馬 (@y_nakayama13) January 28, 2025

◆中山優馬・山田涼介・知念侑李の3ショットに反響

【モデルプレス=2025/01/29】俳優・歌手の中山優馬が1月28日、自身のInstagramのストーリーズを更新。Hey! Say! JUMPの山田涼介、知念侑李への感謝の気持ちをつづった。1月末をもって18年間在籍してきたSTARTO ENTERTAINMENTから独立することを発表している中山。この日は神奈川県民ホール 大ホールにて、独立前ファイナルツアー「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES」を開催。その中で山田と知念もサプライズ登場し、3人のユニット「NYC」が電撃復活を果たす一幕があった。するとこれを受け中山はストーリーズで「山田君知念君ありがとう ずっと大好きです」と感謝の気持ちを添えて、NYCの3ショットを投稿。またX(旧Twitter)でも「俺がNYCのNだ。人生の中で夢に見たこんな良い日が訪れて良いのだろうか」と3人で共演できたことに想いを馳せ「山田君と知念君が仲間で良かった。ありがとう」と感謝の言葉を記した。この投稿には「涙腺崩壊」「素敵な夢を見せてくれてありがとう」「NYCの絆は永遠」「復活おめでとう」「エモすぎて泣く」「奇跡が起きた」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】