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9.Bet On Me¡¡¡½¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¿¥ó¥ÉUP¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¼çÂê²Î¡½
10.STAYIN' ALIVE¡¡¡½¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¡¼Å·ºÍÇ¾³°²Ê°å¤Î¾ò·ï¡¼¡Ù¼çÂê²Î¡½
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2.S.H.E.
3.PRESENT
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8.ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é
9.Last Kiss
10.Hello, Again ¡ÁÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¾ì½ê¡Á
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