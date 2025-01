JUJUが、3月5日にリリースするニューアルバム『The Water』の全曲ティザー映像を公開した。2019年リリースのシングル「ミライ」から、「STAYIN’ ALIVE」、「こたえあわせ」、「花」、「Bet On Me」、「一線」など、テレビドラマや映画主題歌となった数々のヒットシングルに加え、作詞・作曲を平井堅氏、アレンジを松任谷正隆氏がてがけた新曲「ぐらぐら」や、アルバム表題曲となる新曲「The Water」など、新曲6曲を含む、全15曲を収録する。

◆ ◆ ◆◾️平井堅氏 コメント色んな物語を歌って欲しくなる。いい歌い手とはそういうひとを言うのでしょう。まさに。ぐらぐらのJUJU。御堪能あれ。◾️松任谷正隆 コメントこの曲、ある意味超絶難曲ですよね。ものすごい字数でブレスの位置が分からない。カラオケでちゃんと歌える人はどれくらいいるんだろう。でも、だからこそJUJUにとってもチャレンジングなのかな、と思いました。デモを聴いているうちに見えてきたのは、新宿かどこかの地下歩道というか小さなトンネルです。暗くて、電球が切れそうになってチカチカしている。水たまりが出来ていて、低い天井からはポタポタと水滴が落ちて、音を立てている。ということは深夜で、人もいないんでしょうね。時代は間違いなく昭和です。そこを酔っ払ってパンプスを手に持って裸足でフラフラ歩くJUJUが見えました。作者は全然違う景色をイメージしたそうですが、僕のサウンドは断然これです。これ以外考えられない。詞が違うよ、って言われてもいいんです。僕にはそう見えたんだから…。◆ ◆ ◆

リリース情報



8thアルバム『The Water』2025年3月5日(水)発売予約:http://smar.lnk.to/iK4muHPre-Add(Apple Music)/ Pre-Save(Spotify):https://smar.lnk.to/U6M24K特設サイト:https://www.jujunyc.net/TheWater/…名鑒廖CD)AICL-4711 ¥3,520(税込)・『The Water』(CD)⊇蕾鸚源左堕衄廖CD+Blu-ray)AICL-4709〜4710 ¥7,920(税込)・『The Water』(CD)・「スナックJUJU 東京ドーム店」(Blu-ray)4袷汗源左堕衄廖禊間限定受付終了>AICL-4700〜4703 ¥17,270(税込)・『The Water』(CD)・「GIFT 供(『billboard classics JUJU 20th ANNIVERSARY PREMIUM CLASSIC CONCERT 2024』LIVE CD)・「スナックJUJU 東京ドーム店」(Blu-ray)・「20 YEARS OF JUJU」(Book)・ポスターご袷汗源左堕衄廖禊間限定受付終了>AICL-4704〜4708 ¥17,270(税込)・『The Water』(CD)・「GIFT 供(『billboard classics JUJU 20th ANNIVERSARY PREMIUM CLASSIC CONCERT 2024』LIVE CD)・「スナックJUJU 東京ドーム店」(DVD)・「20 YEARS OF JUJU」(Book)・ポスター『The Water』収録曲(通常盤 / 初回生産限定盤 / 完全生産限定盤CD)1.The Water - Prelude2.春の嵐3.こたえあわせ ―ドラマ『恋です!〜ヤンキー君と白杖ガール〜』主題歌―4.愛の嘘5.一線 ―ドラマ『グレイトギフト』主題歌―6.ぐらぐら7.幻火8.WATCH WHAT YOU BE9.Bet On Me ―ドラマ『スタンドUPスタート』主題歌―10.STAYIN' ALIVE ―ドラマ『トップナイフー天才脳外科医の条件ー』主題歌―11.ハリシア12.ミライ ―ドラマ『ハケン占い師アタル』主題歌―13.花 ―映画『母性』主題歌―14.こたえ15.The Water『スナックJUJU東京ドーム店』収録曲(初回生産限定盤Blu-ray / 完全生産限定盤 Blu-ray or DVD)二人でお酒をメモリーグラスじれったい桃色吐息異邦人CHA-CHA-CHAめ組のひと with 鈴木雅之違う、そうじゃない with 鈴木雅之ロンリー・チャップリン with 鈴木雅之私はピアノ恋におちてラヴ・イズ・オーヴァー翳りゆく部屋フレンズ with NOKKORASPBERRY DREAM with NOKKOMaybe Tomorrow with NOKKOなごり雪いとしのエリー伊勢佐木町ブルースどうにもとまらない言葉にできない with 小田和正Yes-No with 小田和正ラブ・ストーリーは突然に with 小田和正あゝ無情嵐の素顔淋しい熱帯魚DESIRE―情熱―ミ・アモーレ喝采(Encore)一線JUJUメドレー2024(What You Want〜素直になれたら〜明日がくるなら〜ラストシーン〜この夜を止めてよ〜S.H.E.〜YOU〜やさしさで溢れるように)『GIFT 供拏録曲(完全生産限定盤 LIVE CD)※期間限定受付終了『billboard classics JUJU 20th ANNIVERSARY PREMIUM CLASSIC CONCERT 2024』―2024.10.10ー 東京 すみだトリフォニーホール 大ホール出演:JUJU指揮者:栗田博文管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団(東京)編曲監修:山下康介1.OVERTURE(YOU〜いいわけ〜この夜を止めてよ)2.S.H.E.3.PRESENT4.あざみ5.君がついた嘘なら6.ラストシーン7.シシリエンヌOp.78(ガブリエル・フォーレ)8.素直になれたら9.Last Kiss10.Hello, Again 〜昔からある場所〜11.かわいそうだよね12.sign13.I14.奇跡を望むなら...15.STAYIN’ ALIVE