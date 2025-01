【モデルプレス=2025/01/29】東京ドームとその他周辺施設を舞台に開催する、LAPONEグループ所属アーティストJO1(ジェイオーワン)、INI(アイエヌアイ)らの合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』が、1月27日より開催中。JO1とINIは、メンバー22人が自らが企画・演出を考える特別なソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を開催し、ここではIMM THEATERで行われたJO1の與那城奨の公演をレポートする。

◆與那城奨ソロ公演に河野純喜がサプライズ登場

グループでメインボーカルを務める與那城は、1人の歌い手として音楽を届けるべくソロステージを企画。ステージのセンターに與那城が登場すると、早速JO1のユニット曲「Lied to you」をセルフカバー。やさしく伸びやかな歌声が会場に響き渡る。「『Day by day』へようこそ!一日一日を過ごしていく中で、僕自身も心掛けているんですが、あまり気負いすぎず過ごしていけたらという想いを込めました。ぜひ楽しんでいってください」と伝え、続いての曲へ。ギターを手に、自身の好きな曲「藍」(スキマスイッチ)をカバー。歌詞に感情を込めて、観客を引き込む。與那城がHYの仲宗根泉とのデュエットでリリースしている「366日」を歌う際には、「今日は友達を呼んでいます!」と呼びかけ、JO1メンバーの河野純喜がサプライズ登場。2人の歌声が織りなすハーモニーに会場中が聴き入る。「LOVE RAIN 〜 恋の雨〜」(久保田利伸)では、リズムに乗って音楽を心から楽しむ二人と一緒に観客も体を揺らす。さらに與那城と河野でカバーし、YouTubeで公開しているJust Don‘t Know It Yet」(New Hope Club)では、河野のリクエストで1つのスタンドマイクを使い、時に肩を組みながら歌唱。二人のコーラスが溶け込み合う1曲となった。最後はファン待望の與那城初のオリジナル曲「約束」を披露。「デビューする前、大学生の頃、バイトをして、オーディションを受けて、諦めずにずっとやってもなかなか芽が出ない時期がありました。その時の想いを曲にしたいなと思い、歌詞を書きました」と語り、スクリーンには直筆の歌詞が映し出される。心に響く歌声に思わずJAMが涙する様子も。與那城なりの歌を届けるハートフルな時間となり、「これからも皆さんのために歌い続けたいと思う」と頼もしくコメントし、ステージを締めくくった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】