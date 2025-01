全国のロフト(※1)およびロフトネットストアでは2025年1月14日〜2月14日(金)の期間、ミッフィーとロフトの限定企画の第3弾として「Miffy HOTEL by LOFT」を開催中。ミッフィーは、オランダの絵本作家ディック・ブルーナが描いた小さなうさぎの女の子。2025年は、世界中で愛され続けているミッフィーが生まれて70周年。アニバーサリーイヤーに、「ミッフィーと一緒にホテルで過ごす素敵なひととき」をテーマとした雑貨コレクション全34種類を展開する本企画について担当者に話を聞いてみた。

「Miffy HOTEL by LOFT」

【画像】Miffy HOTEL by LOFTのオリジナルアートがかわいい!

Miffy HOTELをイメージしたアメニティアイテム

ピンクカラーのポーターの衣装を着たミッフィー

左からヘアアイロンケース、トラベル収納ポーチ、ワイヤーポーチ

エコマルシェバッグ

左からコップ、泡ハンドソープディスペンサー、ソープディスペンサー

左からガラス小物入れ、ぬいぐるみ

上段 リングノート、下段 3ポケットA5クリアファイル

※1 一部店舗を除く――「Miffy HOTEL by LOFT」を開催する、意図や狙い、ターゲットなどについて教えてください。70周年を迎えるミッフィーのアニバーサリーをいままでにないコンセプトでロフトならではの企画にしました。今までのファンに加え、新しいファンへ発信する企画になったと思います。今回は生活雑貨も提案し、特に20〜30代女性をメインターゲットとし企画しています。――「Miffy HOTEL by LOFT」のテーマを教えてください。「ミッフィーと一緒にホテルで過ごす素敵なひととき」をテーマとしています。――「Miffy HOTEL by LOFT」について、イチオシ、目玉となるものを教えてください。Miffy HOTEL by LOFTのオリジナルアートがイチオシです。Miffy HOTELをイメージしたアメニティアイテムやかわいいピンクカラーのポーターの衣装を着たぬいぐるみなどを用意しています。――「Miffy HOTEL by LOFT」はどちらで購入することができますか?全国のロフト(※1)およびロフトネットストアにてご購入していただけます。※1 一部店舗を除く――第3弾となる本企画ですが、これまでの反響や、そこから本企画に反映したことを教えてください。20代〜30代女性をメインターゲットに大人ガーリーで柔らかい印象のコンセプトで商品化しています。パステルカラーを中心とした雑貨アイテムを展開し人気のシリーズになっています。Miffyファン、そして新しい層のファンに向け、ロフトらしい企画で商品化するということを意識しています。■「Miffy HOTEL by LOFT」の商品を一部紹介■旅先もミッフィーと一緒に過ごす・トラベル収納ポーチ 3410円・ワイヤーポーチ 2970円・ヘアアイロンケース 2750円・エコマルシェバッグ 1980円・タオルハンカチ 全2種類 各880円・ホテルキーホルダー 全2種類 各990円■毎日の暮らしに取り入れてデザインを楽しむ・バスタオル 3080円・泡ハンドソープディスペンサー 2970円・ソープディスペンサー 2750円・コップ 1100円■お部屋のインテリアにも・ぬいぐるみ 3850円・ガラス小物入れ 1650円■ステーショナリーで日常を彩る・リングノート 全3種類 各550円・3ポケットA5クリアファイル 全3種類 各418円・ステッカー 全3種類 各363円・マスキングテープ 全3種類 各352円2月14日(金)までの「Miffy HOTEL by LOFT」。全国のロフトやロフトネットストアには、紹介した商品のほかにもたくさんの限定商品が!気になった人はぜひ足を運んでみよう。※記事内の価格は特に記載がない場合はサービス料・税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com