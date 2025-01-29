『METROCK2025』GENERATIONS、サバシスター、Saucy Dogら第2弾アーティスト8組発表 先行受付も開始
東京・海の森公園で5月10日・11日に開催される音楽フェス『METROCK2025』の第2弾出演アーティスト8組が発表された。また、第2弾の先行受付も開始となった。なお、今年は東京のみの開催となる。
【画像】海の森をイメージ!?『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2025』ロゴ
出演が決定したのはおいしくるメロンパン、go!go!vanillas、Saucy Dog、サバシスター、GENERATIONS、ハンブレッダーズ、羊文学、Laura day romanceの8組（五十音順）。
また、2日通し券の第2弾先行受付も開始された。受付締め切りは2月11日午後11時29分まで。
●TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2025
開催日：2025年5 月10日（土）・ 11日（日）
会場：海の森公園（東京都江東区海の森三丁目地内）
時間：開場 前8：30／開演 前10：30（予定）
出演アーティスト（五十音順）：打首獄門同好会、おいしくるメロンパン、カネヨリマサル、Kroi go!go!vanillas、Saucy Dog、サバシスター、GENERATIONS、Chevon、SHISHAMO、ハンブレッダーズ、羊文学、04 Limited、Sazabys、マルシィ、ヤングスキニー、Laura day romance ほか
【画像】海の森をイメージ!?『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2025』ロゴ
出演が決定したのはおいしくるメロンパン、go!go!vanillas、Saucy Dog、サバシスター、GENERATIONS、ハンブレッダーズ、羊文学、Laura day romanceの8組（五十音順）。
●TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2025
開催日：2025年5 月10日（土）・ 11日（日）
会場：海の森公園（東京都江東区海の森三丁目地内）
時間：開場 前8：30／開演 前10：30（予定）
出演アーティスト（五十音順）：打首獄門同好会、おいしくるメロンパン、カネヨリマサル、Kroi go!go!vanillas、Saucy Dog、サバシスター、GENERATIONS、Chevon、SHISHAMO、ハンブレッダーズ、羊文学、04 Limited、Sazabys、マルシィ、ヤングスキニー、Laura day romance ほか