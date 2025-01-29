103Ëü±ß¤ÎÊÉ¢ª123Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ø¡ª¡ÖºÊ¤¬Ä¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤òÀÇÍý»Î¤¬Å°Äì²òÀâ¡ÚÎáÏÂ7Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Û
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ç¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü¡×¤È¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êº£¤Þ¤Ç¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ï¡Ö123Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¾¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶â³Û¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÈÄ»³æÆÀÇÍý»Î¤¬¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÈÇ¡È6¤Ä¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ÎÆâÍÆ¤äÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤ËÁý¤¨¤ëÉéÃ´¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤È¤È¤â¤Ë¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤¬123Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¯¤¯¼çÉØ¤¬Ä¶¤¨¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï·ë¶É¤É¤ÎÊÉ¤Ç¤¹¤«¡©
ÈÄ»³æÆÀÇÍý»Î¡§¸½¾õ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ê¶ÐÌ³Àè¤¬51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ê¤é106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀÇ¶â¤ÎÊÉ¤Ï¡¢Ä¶¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤ËÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÊÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤É¤Î¤°¤é¤¤ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°ú¤¾å¤²¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ø123Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¡ÄÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ç103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤¬¡Ø123Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¤ÎÊÉ¤Î¶â³Û¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤Ü·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¿·¤¿¤Ê6¤Ä¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÉû¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ýÆþ¤ÎÈ½Äê¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤É¤Î¤°¤é¤¤ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ä¶¤¨¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¤°¤é¤¤Ä¶¤¨¤¿¤éÂ»¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡Ø6¤Ä¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡Ù
ÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤¬48Ëü±ß¢ª58Ëü±ß¤Ë¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤¬ºÇÄã55Ëü±ß¢ªºÇÄã65Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´ðÁÃ¹µ½ü58Ëü±ß¤ÈµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü65Ëü±ß¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È123Ëü±ß¡Ê²þÀµÁ°¤Ï´ðÁÃ¹µ½ü48Ëü±ß¡ÜµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü55Ëü±ß¡á103Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÞÍÜ¤ÎºÊ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤âÇ¯¼ý123Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÊ¼«¿È¤Ë½êÆÀÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ×¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤äÉÞÍÜ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥é¥¤¥ó¤â¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¶¡¤¬Ç¯¼ý123Ëü±ß¡Ê¹ç·×½êÆÀ58Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä¹¤é¤¯´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ï´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ø123Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤¬10Ëü±ßÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤ÎÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬¸º¾¯¤·»Ï¤á¤ë150Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ï¡Ø160Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬0±ß¤Ë¤Ê¤ë201Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ï¡Ø216Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤Ë¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½»Ì±ÀÇ¤ÎÊý¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¤«ÈÝ¤«¤Î100Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤¬10Ëü±ßÁý¤¨¤ì¤Ð¡Ø110Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀÇ¶â¤ÎÊÉ¤Ï¡¢ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¤¤¤¤Ê¤êÀÇ³Û¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÊÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÊÉ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ä¶¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÊÉ¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¡Ø130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¶ÐÌ³Àè¤¬51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ê¤é¡Ø106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¡Ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÄ¶¤¨¤¿¤é¥À¥á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ºÊ¼«¿È¤¬¼Ò²ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉéÃ´¤¬°ìµ¤¤Ë½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ÏÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Å±ÇÑ¤Î»þ´ü¤Ï2026Ç¯10·îº¢¤òÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¿·¤¿¤Ê6¤Ä¤ÎÊÉ¤ÎÆâÍÆ¤È¡¢ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤É¤Î¤°¤é¤¤ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¤ÄÌÜ¤ÎÊÉ¡Û½»Ì±ÀÇ¤ÎÊÉ¡Ê110Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ë
¡Ê1¡Ë110Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¤Ï¡©
½»Ì±ÀÇ¤Ë¤ÏÃ¯¤Ç¤âÆ±¤¸¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¡Ø¶ÑÅù³ä¡Ù¤È¡¢²Ô¤®¤Ë±þ¤¸¤Æ½êÆÀ¤Î10¡ó¤ò»ÙÊ§¤¦¡Ø½êÆÀ³ä¡Ù¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÑÅù³ä¤¹¤é»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¡ØÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¡Ù¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯¼ý93Ëü±ß¡Á100Ëü±ß¤Î´Ö¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤È½»Ì±ÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø100Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²þÀµ¤ÇµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤¬10Ëü±ßÁý¤¨¤ë¤È¡¢Èó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤âÇ¯¼ý103Ëü±ß¡Á110Ëü±ß¤Î´Ö¤ËÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø110Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡ËÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤ËÁý¤¨¤ëÉéÃ´¤Î¶â³Û
¡Ø110Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ë¤È»ÙÊ§¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¶ÑÅù³ä¤ÏºÇÄã4,000±ß¡¢°ì½ï¤ËÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¿¹ÎÓ´Ä¶ÀÇ1,000±ß¢¨¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈºÇÄã5,000±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Âçº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëµþÅÔ»Ô¤Ï5,600±ß¤Ç¤¹¡Ë
¢¨¿¹ÎÓ´Ä¶ÀÇ¤Ï¹ñÀÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð½»Ì±ÀÇ¶ÑÅù³ä¤È¼ã´³Èó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½êÆÀ³ä¤ÏµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü65Ëü±ß¤ä½»Ì±ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü43Ëü±ß¢¨¤Ê¤É¡Ê¹ç·×108Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ë10¡ó¤«¤«¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÇ¯¼ý120Ëü±ß¤ÇÂ¾¤Ë¹µ½ü¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½êÆÀ³ä¤Ï¡Ê120Ëü±ß¡Ý108Ëü±ß¡Ë¡ß10¡ó¡á12,000±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Î¹µ½ü¤¬¤¢¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¶â³Û¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½êÆÀÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï48Ëü±ß¢ª58Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï43Ëü±ß¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤¯¸À¤¨¤Ð¤½¤³¤«¤éÄ´À°¹µ½ü¤¬ºÇÂç2,500±ß¢¨º¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È14,500±ß¡Ê¶ÑÅù³ä¡¦¿¹ÎÓ´Ä¶ÀÇ5,000±ß¡Ü½êÆÀ³ä12,000±ß¡ÝÄ´À°¹µ½ü2,500±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½»Ì±ÀÇ¤Î¹ç·×²ÝÀÇ½êÆÀ¤¬200Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢110Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ò10Ëü±ßÄ¶¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áý¤¨¤ë½»Ì±ÀÇÉéÃ´¤Ï¹ç·×15,000±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÉ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ»Å»öÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¤¿¤À¤·¡¢ÉÞÍÜ¤ÎºÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤äÉ×¤Î¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤À¤±¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ä¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î·Ú¸º¤Ê¤É¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ú2¤ÄÌÜ¤ÎÊÉ¡Û½êÆÀÀÇ¤ÎÊÉ¡Ê123Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ë
¡Ê1¡Ë123Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¤Ï¡©
¤³¤Á¤é¤ÏËÁÆ¬¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ºÊ¤ÎÇ¯¼ý¤¬²þÀµ¸å¤Î´ðÁÃ¹µ½ü58Ëü±ß¤ÈµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü65Ëü±ß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿123Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ºÊ¼«¿È¤Ë½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø123Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤ÎÊý¤ÏºÊ¤¬Ç¯¼ý123Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü38Ëü±ß¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü38Ëü±ß¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÉ¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤ÏÉ×¤ÎÀÇ³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤¢¤¿¤ë19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤¬Ç¯¼ý123Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÆÃÄêÉÞÍÜ¹µ½ü63Ëü±ß¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤ÇÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡Ê²¾¾Î¡£ÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÂç³ØÀ¸ÈÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë63Ëü±ß¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÊÉ¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤ÏÉ×¤ÎÀÇ³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÉ×¤ÎÊý¤ÎÀÇ³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Ò¡Ù¤ä¡Ø¿Æ¡Ù¤Ê¤É¤Î¿ÆÂ²¤ÎÇ¯¼ý¤¬123Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÉÞÍÜ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡ËÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤ËÁý¤¨¤ëÉéÃ´¤Î¶â³Û
½êÆÀÀÇ¤âÇ¯¼ý123Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ë5¡ó¢¨¤«¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð10Ëü±ßÄ¶¤¨¤¿Ç¯¼ý133Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤«¤ë½êÆÀÀÇ¤Ï¡Ê133Ëü±ß¡Ý123Ëü±ß¡Ë¡ß5¡ó¡á5,000±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¢¨½êÆÀÀÇÎ¨¤Ï½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ5¡ó¡Á45¡ó¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤è¤½Ç¯¼ý380Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð5¡ó¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Î½êÆÀ¹µ½ü¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
123Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ò10Ëü±ßÄ¶¤¨¤Æ¤âÁý¤¨¤ë½êÆÀÀÇÉéÃ´¤Ï5,000±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤äÊÉ¤È¤¤¤¦¤è¤êÃÊº¹¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú3¡¦4¤ÄÌÜ¤ÎÊÉ¡Û¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¡Ê106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡¦130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¤Î²òÀâ¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î½¾¶È°÷¿ô¤¬51¿Í°Ê¾å¤«50¿Í°Ê²¼¤«¡©ºÊ¤¬¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÉû¶È¤¢¤ê¡Ë¤Ê¤Î¤«¡©¤Ç»ö¾ð¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ï¤±¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËºÊ¤Î¶ÐÌ³Àè¤¬51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡Ê106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ë
¡þ¡106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¤Ï¡©
2024Ç¯10·î¤«¤é¡¢½¾¶È°÷¿ô51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êÄêÆâÄÂ¶â¢¨¤¬·î³Û8.8Ëü±ß°Ê¾å
¢¨¼ÂºÝ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿µëÍ¿¤Î³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñÅù¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËè·î¤Î´ðËÜÅª¤ÊµëÍ¿¤ä¼êÅö¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¤¿¤á¡¢»Ä¶ÈÂå¤ä¾ÞÍ¿¤Ê¤É¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄÌ¶Ð¼êÅö¡¦²ÈÂ²¼êÅö¡¦³§¶Ð¼êÅö¤Ê¤É¤â´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¢¨¤¬½µ20»þ´Ö°Ê¾å
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñÅù¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î½µ¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤Ù¤»þ´Ö¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¤¿¤á¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬2¥õ·îÏ¢Â³¤Ç½µ20»þ´Ö°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢3¤«·îÌÜ¤«¤éÊÝ¸±²ÃÆþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2¥õ·î¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÛÍÑ¤Î¸«¹þ¤ß¤¢¤ê ³ØÀ¸¤Ç¤Ê¤¤
·î³ÛÄÂ¶â8.8Ëü±ß¤ÏÇ¯¼ý¤Ç¸À¤¨¤Ð105.6Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¬¡Ø106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¾å¤ÎÉ×¤ÎÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¡¢ºÊ¼«¿È¤¬¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åµ¤Î4¤Ä¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾ÞÍ¿¤Î¶â³Û¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Éû¶È¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ï2026Ç¯10·î¤ËÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢½µ20»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¤¤¿¤é¼«Æ°Åª¤Ë·î³Û8.8Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½µ20»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÍ×·ï¤Ï»Ä¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø½µ20»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÊÉ¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡þ¢ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤ËÁý¤¨¤ëÉéÃ´¤Î¶â³Û
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÈ¾Ê¬²ñ¼Ò¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤À¤±¤Ç¤âµëÍ¿¤ÎÌó14¡ó¡Á15¡ó¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý106Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç106Ëü±ß¡ß15¡ó¡á159,000±ß¤â¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬µëÍ¿¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇ¶â¤È°ã¤Ã¤Æ106Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Î15¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëè·î¤ÎµëÍ¿¡Ê¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¼Ò²ñÊÝ¸±¾å¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¡ËÁ´³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ15¡ó¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¤éµÞ¤Ë159,000±ß¤âÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤éÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢·î¤ÎµëÍ¿¤¬13Ëü±ßÌ¤Ëþ¡¢Ç¯¼ý156Ëü±ß¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢´ë¶ÈÂ¦¤¬¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÂ¿¤¯ÉéÃ´¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À³ÎÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾Á°¤ÎÇ¯¼ý105.5Ëü±ß¤è¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇ¶â¤ò°ú¤¤¤¿¤¢¤È¤Î¼ê¼è¤ê¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½Ç¯¼ý125Ëü±ß°Ê¾å²Ô¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÇ¯¼ý105.6Ëü±ß¡Á125Ëü±ß¤¢¤¿¤ê¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¼ê¼è¤ê¤ÎÁý¸º ¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·×»»¾ò·ï¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÂ¿¾¯·ë²Ì¤âÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ£¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¤â¤Á¤í¤ó¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¯¼ý120Ëü±ß¤Ç1Ç¯´Ö²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼¡¤ÎÉ½¤Î¤È¤ª¤êÁý¤¨¤ëÇ¯¶â¤Ï·î³Û500±ß¡ÊÇ¯³Û6,000±ß¡ËÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹À¸¤¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â¤êÉéÃ´Áý¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÁý¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡Ë¤ÎÌÜ°Â ½ÐÅ¸¡§ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ØÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÞÍÜ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤ª¶Ð¤á¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤Ìó15¡ó¤Î¤¦¤Á¡¢5¡óÄøÅÙ¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤ÎÊý¤¬¥ê¥¿¡¼¥ó¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ä½Ð»º¼êÅö¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë°åÎÅ¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡ËºÊ¤Î¶ÐÌ³Àè¤¬50¿Í°Ê²¼¤Î´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡Ê130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ë
¡þ¡130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¤Ï¡©
50¿Í°Ê²¼¤Î´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÊ¤¬Ç¯¼ý130Ëü±ß°Ê¾å¢¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢É×¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¾å¤ÎÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ø130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢¨60ºÐ°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï180Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤ÎÇ¯¼ý¤Î1/2°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÊÉ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ºÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤È¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤«¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ»ö¶È½ê¤Ç¡¢½µ30»þ´Ö°Ê¾å¡ÊÀµ¼Ò°÷¤Î3/4°Ê¾å¡Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î²ÃÆþÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÇ¯¼ý130Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÈ½Äê¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤Î¤è¤¦¤Ë1·î¡Á12·î¤Î¼ýÆþ¤ÇÈ½Äê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¼ýÆþ³Û¤ÇÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤â¾ºµë¤·¤ÆµëÍ¿·î³Û¤¬108,334±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¼ýÆþ³Û¤¬130Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ÃÆþÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ç¯¼ý130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë°ì»þÅª¤Ê¼ýÆþÁý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¾ÚÌÀ½ñ¤ò¶ÐÌ³Àè¤Î»ö¶È¼ç¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢É×¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Þ¤Ç¤Ê¤é130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÉÞÍÜ¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆÃ¤Ë¾å¸Â³Û¤âÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼ýÆþ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢3Ç¯ÌÜ¤¬130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À©ÅÙ¾å¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯ÉÞÍÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¢ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤ËÁý¤¨¤ëÉéÃ´¤Î¶â³Û
A.¶ÐÌ³Àè¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç
106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ý130Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç130Ëü±ß¡ß15¡ó¡á195,000±ß¤â¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬µëÍ¿¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Î15¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëè·î¤ÎµëÍ¿¡Ê¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¼Ò²ñÊÝ¸±¾å¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¡ËÁ´³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó15¡ó¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µÕ¤ËÀÇ¶â¤Î³Û¤Ï23,000±ß¤Û¤É²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ê¼è¤ê¤Ï172,000±ß¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾Á°¤ÎÇ¯¼ý129.9Ëü±ß¤è¤ê¼ê¼è¤ê¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½Ç¯¼ý153Ëü±ß°Ê¾å²Ô¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÇ¯¼ý130Ëü±ß¡Á153Ëü±ß¤¢¤¿¤ê¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¼ê¼è¤ê¤ÎÁý¸º¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¡Ë ¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·×»»¾ò·ï¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÂ¿¾¯·ë²Ì¤âÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ý120Ëü±ß¡Á150Ëü±ß¤Ç1Ç¯´Ö²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÚÉ½1¡§Áý¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡Ë¤ÎÌÜ°Â¡Û¤Î¤È¤ª¤êÁý¤¨¤ëÇ¯¶â¤Ï·î³Û500±ß¡Á600±ß¡ÊÇ¯³Û6,000±ß¡Á7,200±ß¡ËÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¡Ê½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ä½Ð»º¼êÅö¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë°åÎÅ¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
B.¼«Ê¬¤Ç¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤È¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï¡¢1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤«¤ë¡ØÊ¿Åù³ä¡Ù¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤«¤ë¡Ø¶ÑÅù³ä¡Ù¡¢À¤ÂÓ¤Î²Ô¤®¤Ë±þ¤¸¤Æ¤«¤«¤ë¡Ø½êÆÀ³ä¡Ù¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢À¤ÂÓ¤Ë40ºÐ¡Á64ºÐ¤Î¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð²ð¸îÊÝ¸±ÎÁÊ¬¤¤¤º¤ì¤â¶â³Û¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
½êÆÀ³ä¤Ï½»Ì±ÀÇ¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü65Ëü±ß¤ä´ðÁÃ¹µ½ü43Ëü±ß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿108Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ë10¡ó¡Á13¡óÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î½êÆÀ¹µ½ü¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Ê¤É¡Ë¤Ï½»Ì±ÀÇ¤È°ã¤Ã¤Æº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¼ý130Ëü±ß¤Ç¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸µþÅÔ»Ôºß½»¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤40ºÐÌ¤Ëþ¡¢À¤ÂÓ¤Î¿Í¿ô¤Ï1¿Í¤Ç»î»»¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¿Åù³ä¤Ï22,540±ß¡¢¶ÑÅù³ä¤Ï34,990±ß¡¢½êÆÀ³ä¤Ï¡Ê130Ëü±ß¡Ý65Ëü±ß¡Ý43Ëü±ß¡Ë¡ß10.47¡ó¡á23,034±ß¡¢¹ç·×Ìó80,500±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ç»î»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤ÂÓÁ´°÷¤Î½êÆÀ¤¬Äã¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¿Åù³ä¤È¶ÑÅù³ä¤¬2³ä¡Á5³ä¸º³Û¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÏÁ´°÷°ìÎ§¤Ç·î³Û16,980±ß¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¡¢Ç¯´Ö203,760±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾åµ¤Î¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È284,260±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µÕ¤ËÀÇ¶â¤Î³Û¤Ï23,000±ß¤Û¤É²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ê¼è¤ê¤Ï261,260±ß¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾Á°¤ÎÇ¯¼ý129.9Ëü±ß¤è¤ê¼ê¼è¤ê¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½Ç¯¼ý162Ëü±ß°Ê¾å²Ô¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÇ¯¼ý130Ëü±ß¡Á162Ëü±ß¤¢¤¿¤ê¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¼ê¼è¤ê¤ÎÁý¸º¡Ê¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â²ÃÆþ¡Ë ¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·×»»¾ò·ï¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÂ¿¾¯·ë²Ì¤âÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤»130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¶ÐÌ³Àè¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤Æ¯¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡ËºÊ¤¬¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÉû¶È¤¢¤ê¡Ë¤Î¾ì¹ç¡Ê130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ë
¡þ¡¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤â¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¤Ï130Ëü±ß
¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ÏÁ´°÷¶¦ÄÌ¤ÎÊÉ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤â130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÉ×¤ÎÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤È¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éû¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ï106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ä130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¸Ä¿Í»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼ýÆþ¤Ê¤É¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤È130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¤ä¤Ï¤êÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Æ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤È¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¾å¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤¬¤¢¤Þ¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤¤Ç¯¶â¤ä¼º¶ÈµëÉÕ¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ä½Ð»º¼êÅö¶â¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼ýÆþ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ130Ëü±ß°Ê¾å¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÉ×¤ÎÇ¯¼ý¤Î1/2°Ê¾å¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½Äê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤É¤Î¤°¤é¤¤ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¡Ö⑵ºÊ¤Î¶ÐÌ³Àè¤¬50¿Í°Ê²¼¤Î´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡Ê130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ë¡×¤Î²òÀâ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤È°ã¤¦ÅÀ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê¼ýÆþÁý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¶È¼ç¤Î¾ÚÌÀ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÉ×¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¾å¤Î¼ýÆþ¤ÎÈ½Äê
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¾ì¹ç¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¼ýÆþ¤¬130Ëü±ß°Ê¾å¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½Äê¤Ç¡¢¼ýÆþ¤ò¡ØÇä¾å¹â¡Ù¤ÇÈ½Äê¤¹¤ë¤Î¤«¡©·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¸å¤Î¡ØÍø±×¡Ù¤ÇÈ½Äê¤¹¤ë¤Î¤«¡©ÀÄ¿§¿½¹ðÆÃÊÌ¹µ½ü¤âº¹¤·°ú¤¤¤¿¡Ø»ö¶È½êÆÀ¡Ù¤ÇÈ½Äê¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¾åµ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢³µ¤ÍÇä¾å¹â¤«¤éÇä¾å¸¶²Á¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡ØÁÆÍø±×¡Ù¤ÎÉôÊ¬¤ÇÈ½Äê¤µ¤ì¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Çä¾å¹â¡ÝÇä¾å¸¶²Á¡áÁÆÍø±×⇐¤³¤³¡© ÁÆÍø±×¡ÝÇä¾å¸¶²Á°Ê³°¤ÎÉ¬Í×·ÐÈñ¡áÍø±× Íø±×¡ÝÀÄ¿§¿½¹ðÆÃÊÌ¹µ½ü¡á»ö¶È½êÆÀ
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÛ£Ëæ¤Ê·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ë¡Î§¤ÇÈ½ÄêÊýË¡¤¬ºÙ¤«¤¯Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ61Ç¯4·î1Æü¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ä£¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿ÄÌÃÎ¤Ë¡Ö»ö¶È½êÆÀ¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¶â³Û¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·ÐÈñ¤Ï¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÌÀ¤é¤«¤Ë½êÆÀ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë·ÐÈñ¤Ë¸Â¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼ýÆþ¤¬È½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±¾å¤Î»ö¶È¼ýÆþ¡áÇä¾å¹â¡ÝÄ¾ÀÜÉ¬Í×·ÐÈñ¡©
»»¼°¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤Ï¤³¤ÎÄ¾ÀÜÉ¬Í×·ÐÈñ¤ËÇä¾å¸¶²Á°Ê³°¤ÎÉ¬Í×·ÐÈñ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ÎÄÌÃÎ¤Ë¤ÏµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤ÎQ¡õA¤Ë¤â¡ÖÇä¾å¸¶²Á¤ÏÇ§¤á¤ë¡¢¸º²Á½þµÑÈñ¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡¢°ìÎ§¤ÊÀ°Íý¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤«Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ÅÆþ¤ì¤Ê¤É¤ÎÇä¾å¸¶²Á¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î·ÐÈñ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢½ÀÆð¤ËÇä¾å¸¶²Á°Ê³°¤Î·ÐÈñ¤âÄ¾ÀÜÉ¬Í×·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î·Ð¸³¾å¤Ï»öÌ³Åª¤ËÁÆÍø±×¤ÎÉôÊ¬¤ÇÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡¢»ö¶È¼ýÆþ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Çä¾å¹â¤«¤éÄ¾ÀÜÉ¬Í×·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤ÆÈ½Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú5¡¦6¤ÄÌÜ¤ÎÊÉ¡ÛÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÊÉ¡Ê160Ëü±ß¤ÎÊÉ¡¦216Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ë
½êÆÀÀÇ¤Î123Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î¤È¤³¤í¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ºÊ¤¬Ç¯¼ý123Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÉ×¤ÎÊý¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü38Ëü±ß¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü38Ëü±ß¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÉ¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤ÏÉ×¤ÎÀÇ³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼¡¤ÎÉ½¤Î¤È¤ª¤êºÊ¤¬¹ç·×½êÆÀ95Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý160Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤Î³Û¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¡¢¹ç·×½êÆÀ133Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý216Ëü±ßÄøÅÙ¢¨¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤¬65Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿º¢¤Î·×»»ÊýË¡¤Ç»»Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½5¡ÏÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤Î¶â³Û¡Ê½êÆÀÀÇ¡Ë ½ÐÅ¸¡§¹ñÀÇÄ£HPÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
¢¨É×¤Î¹ç·×½êÆÀ¤¬900Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý1,095Ëü±ß¡Á1,110Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤âÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤â¶â³Û¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¡¢¹ç·×½êÆÀ¤¬1,000Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý1,195Ëü±ß¡Á1,210Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹µ½ü¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É×¡Ê¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ëËÜ¿Í¡Ë¤Î¹ç·×½êÆÀ¤âÉ½¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡Ø160Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤È¡Ø216Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£
ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤ËÉ×¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¹µ½ü³Û¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤âÊÉ¤È¤¤¤¦¤è¤ê³¬ÃÊ¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤É¤Î¤°¤é¤¤É×¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢É×¤Î¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÉý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÎÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤â¤¢¤Ã¤ÆÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç³ä°¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
º£Æü¤Ï¿·¤¿¤Ê6¤Ä¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¶¤¨¤ë¤ÈÉéÃ´¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤ëÊÉ¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡ÊºÊ¤Î¶ÐÌ³Àè¤¬51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Î¾ì¹ç¤Ï106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î4¤Ä¤ÎÀÇ¶â¤ÎÊÉ¡ÊºÊ¤Ë½»Ì±ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê»Ï¤á¤ë110Ëü±ß¤ÎÊÉ¡¢ºÊ¤Ë½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤ê»Ï¤á¤ë123Ëü±ß¤ÎÊÉ¡¢É×¤ÎÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬¸º¾¯¤¹¤ë160Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È216Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÉéÃ´¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤·¤«Áý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØºÊ¤¬Ä¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë°Ê¾å¤Ë²Ô¤²¤Ð¤è¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òYouTube¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·º£Æü¤Î²òÀâ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¤ò20¡Á30Ëü±ßÄ¶¤¨¤¿¤°¤é¤¤¤À¤È¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÞÍÜ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ô¥ö·î¤¿¤ÀÆ¯¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤â¤Î¤«¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¸¡Æ¤¤·¤è¤¦¤Ë¤âÊ£»¨¤¹¤®¤Æ¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÆÉ¤·¤¿¤À¤±¤ÇÁ´ÉôÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¸«ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÈÄ»³ æÆ
ÈÄ»³æÆÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½¡¢ÀÇÍý»Î