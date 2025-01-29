¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¡ª ¥¬¥¯¥Ý¤¬ÌÀ¤«¤¹2022Ç¯²Æ¤ÎÈëÏÃ¡£PSV»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ä
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤¬¡¢°ÜÀÒ¤ò½ä¤ëÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯£±·î¤ËPSV¤«¤é¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¬¥¯¥Ý¤Ï¡Ö2022Ç¯¤Î²Æ¡¢ËÍ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿½÷»ÒÁª¼ê¤Î¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö·ë¶É¡¢Èà¤é¤ÏËÍ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡ÊPSV¤Ë¡Ë»Ä¤ë¤«¡¢Â¾¤Î£²¤Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤Àµ§¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ÇÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¤é»Ä¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¡Ê¤½¤ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡Ë¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ËÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£±·î29Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇPSV¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸ÅÁã³®Àû¤È¤Ê¤ë¥¬¥¯¥Ý¤Ï¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¡ÖËÍ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÔÆ°¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë£²¤Ä¤Î»Ø¿Ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤â¸«¼é¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯£±·î¤ËPSV¤«¤é¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¬¥¯¥Ý¤Ï¡Ö2022Ç¯¤Î²Æ¡¢ËÍ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿½÷»ÒÁª¼ê¤Î¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö·ë¶É¡¢Èà¤é¤ÏËÍ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡ÊPSV¤Ë¡Ë»Ä¤ë¤«¡¢Â¾¤Î£²¤Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤Àµ§¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ÇÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¤é»Ä¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¡Ê¤½¤ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡Ë¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ËÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£±·î29Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇPSV¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸ÅÁã³®Àû¤È¤Ê¤ë¥¬¥¯¥Ý¤Ï¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¡ÖËÍ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÔÆ°¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë£²¤Ä¤Î»Ø¿Ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤â¸«¼é¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô