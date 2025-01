関西のグルメライター・猫田しげるが注目！ 2025年のブレイク店は思わず感動する正統派日本料理店

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。関西のグルメライターの猫田しげるさんの予想とは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、関西のグルメライターの猫田しげるさんにお答えいただきます。

教えてくれる人

猫田しげる

20年以上、グルメ誌、旅行本、レシピ本などの編集・ライター業に従事。各地を転々とした挙句、現在は関西在住。「FRIDAYデジタル」などのweb媒体で記事執筆。めったに更新しない猫田しげるの食ブログ 「クセの強い店が好きだ!」。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「よこい」です

品の良い料理 出典:メトメさん

「和久傳」グループで修業し「二条やま岸」で4年間料理長を務めた横井さんが満を持して開店。めちゃ若いのですがしっかりした技で、正統派の日本料理を供します。特に感動したのが、締めのご飯。焼きたての紅鮭、和牛のきんぴらごぼう、ちりめん山椒などご飯のお供がわんさか出てきて、エンドレス(ではないが)でお代わり可能! 締めのご飯目当てに行きたいほどです。

締めのご飯 出典:ぱんだコぱんだ@きょうとさん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「お料理 MIYAMA」の「ミヤマの夜泣きラーメン」650円です

ミヤマの夜泣きラーメン 出典:yassan_aventadorsv.kyoto

<店舗情報>◆よこい住所 : 京都府京都市下京区万寿寺中之町88TEL : 050-1808-9510

あの「高級ジビエ&フレンチ食べ放題」の「Gibier MIYAMA」が、立ち飲みをオープン! これは事件です。本店はコース3万円ぐらいですが、こちらはなんと1,000円以下のメニューが中心。「とりあえず雉つくね豆腐」700円、「熊鴨パテ」850円など、本店にあったりなかったりするメニューが揃い、魅力的すぎる。カレーも、本店で締めにおかわり必至なアレと一緒です。550円って…。こっち行ってまうがな。

<店舗情報>◆お料理 MIYAMA住所 : 京都府京都市下京区市之町260-2TEL : 075-352-5501

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:猫田しげる、食べログマガジン編集部

