¥¸¥ã¥ó¥×¿·Ï¢ºÜ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡ªºî²èÃ´Åö¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡¥Þ¥¬¥¸¥óºî²È¤¬´íµ¡´¶¡©¡Ö²æ¡¹¤òÄÙ¤·¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡2·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥¨¥ó¥Ð¡¼¥º¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§¼ÖÎö·½¡¢ºî²è¡§À¾°æÁïÂÀÏº¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ùºî¼Ô¤Î¥ÎÂ¼Í¥²ð¡Êºî²è¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡Ö´°Á´¤Ë²æ¡¹¤òÄÙ¤·¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ý¤¤³¨ÊÁ¡©¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¿·Ï¢ºÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥¨¥ó¥Ð¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤±¤ó¤«ºÇ¶¯¡¢ÉÔÎÉ¤Î³¥Ã«¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡ª¡©¡×¤ÈÈ¯ÇäÃæ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ËÜ»ï¤Î¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥ÎÂ¼¤¬È¿±þ¤·¡ÖÍè½µ¹æ¤Î½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥¥ì¥¥ìÇØ·Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿À¾°æÀèÀ¸ºî²è¤Î¿·Ï¢ºÜ¡Ö¥¨¥ó¥Ð¡¼¥º¡×»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºî²è¤ÎÀ¾°æ¤¬¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¤Ç¤¹¡ª¡¡´°Á´¤Ë²æ¡¹¤òÄÙ¤·¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡¢À¾°æÀèÀ¸¶²¤í¤·¤¤»Ò¡ª³§ÍÍ¤¼¤Ò¤¼¤ÒÍè½µ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡È°µÅÝÅª¥¨¥´¥¤¥º¥à¤ò»ý¤Ã¤¿FWÁª¼ê¡É¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¹ñ¤òµó¤²¤¿¹â¹»À¸Áª¼ê°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ºîÉÊ¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï300¿Í¤Î¹â¹»À¸¡¢¤·¤«¤âÁ´°÷FW¤È¤¤¤¦299¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼À¸Ì¿¤òµ¾À·¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×4000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÏÂè1´ü¤¬2022Ç¯10·î¡Á2023Ç¯3·î¡¢Âè2´ü¤¬2024Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ý¤¤³¨ÊÁ¡©¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¿·Ï¢ºÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥¨¥ó¥Ð¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤±¤ó¤«ºÇ¶¯¡¢ÉÔÎÉ¤Î³¥Ã«¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡ª¡©¡×¤ÈÈ¯ÇäÃæ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ËÜ»ï¤Î¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¤Ç¤¹¡ª¡¡´°Á´¤Ë²æ¡¹¤òÄÙ¤·¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡¢À¾°æÀèÀ¸¶²¤í¤·¤¤»Ò¡ª³§ÍÍ¤¼¤Ò¤¼¤ÒÍè½µ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡È°µÅÝÅª¥¨¥´¥¤¥º¥à¤ò»ý¤Ã¤¿FWÁª¼ê¡É¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¹ñ¤òµó¤²¤¿¹â¹»À¸Áª¼ê°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ºîÉÊ¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï300¿Í¤Î¹â¹»À¸¡¢¤·¤«¤âÁ´°÷FW¤È¤¤¤¦299¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼À¸Ì¿¤òµ¾À·¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×4000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÏÂè1´ü¤¬2022Ç¯10·î¡Á2023Ç¯3·î¡¢Âè2´ü¤¬2024Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£