¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¥µ¥¦¥Êà¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤Î¤¨¤Ê¤³¡¡¡Ö´À¤ò¤«¤¤¤¿»Ñ¤âåºÎï¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÌåÀä
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î´À¤Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÇº»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´À¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡¡¡Ö¡Ø¥µ¥¦¥Ê¥¬¡¼¥ë¥º¡ÙÉ½»æ¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥ÊÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç»£±Æ¤À¤±¤É3¥»¥Ã¥ÈÆþ¤Ã¤¿¤è¡£¤¼¤Ò¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤¬É½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»¨»ï¤òPR¡£ÎÐ¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ê¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¾åµ¤¤·¤Æ´À¤Ð¤à¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
»¨»ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¬¡¼¥ë¥º¡×É½»æ¤Ë
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶ÈþÂÎ¡×¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¿§µ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö¿§µ¤ÇúÈ¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¼¡×¡ÖÃ¦ÎÏ´¶¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤¬quote¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö´À¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´À¤ò¤«¤¤¤¿»Ñ¤âåºÎï¡£ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£