水漏れなど24時間365日いつでも相談！ファミリー工房「アフターフォローサービス」

ファミリー工房「アフターフォローサービス」

ファミリー工房は、2025年2月に創業20周年を迎えます。

施工実績も1万件を突破し、今まで携わった方へ感謝の気持ちを込め、契約者アフターフォローサービスを大幅に強化。

【アフターフォロー強化の内容】

(1)定期点検の実施

工事完了後の定期点検を行い、工事箇所の確認や塗装のタッチアップなど、補修に関しては無料で実施しどこまで無料でできるかをチャレンジしていきます。

工事終了後も皆様に末永く安心していただけるサポート体制を標準化しました。

(2)10年間使える住まいと暮らしの安心サポートサービス『ファミリーサポート』開始

2024年12月以降にお引き渡し完了のお客様は、『ファミリーサポート』サービスの利用が可能となります。

『ファミリーサポート』は水漏れや玄関鍵の紛失など、緊急性を要する5つの住宅トラブルに24時間対応可能な「住宅トラブル応急対応サポート」をメインとした、住まいと暮らしに関する事象に対応できるサービスとアプリがセットになったサービスです。

■24時間受付 住宅トラブル応急対応サポート

水まわり・玄関カギ・窓ガラス・電気設備・給湯設備の対象となる5つの住宅トラブルについて24時間365日相談を受付。

対象のトラブルの場合、提携する協力業者と連携し無料で応急対応を行います。

「便器が詰まって流れない」「カギを紛失してしまった」など、緊急性の高いトラブルには緊急駆け付けサービスへの依頼をせざるを得ない状況ですが、中には高額請求を受けてしまったり、悪質な業者もいます。

株式会社ファミリー工房の住宅トラブル応急対応サポートでは、安心・安全な専門業者を手配することをお約束します。

また、10年間の期間中は何度利用いただいても無料で利用できます

■住まいのアフターフォローコンシェルジュ

住まいにおける損害・不具合は大小さまざまです。

保険・保証の対象となる損害・不具合を見落とすことなくお客様にアドバイスをさせていただくため提携する専門家(有識者)による特別な相談窓口を用意しています。

■24時間医療サポート 専門医師コンシェルジュダイヤル

医療のスペシャリスト、「救急医」が常駐のもと5年以上の臨床経験を有した看護師等がお身体の不調や医療に関するご相談にいつでもお応えします。

「急な子どもの発熱」「近隣の病院が知りたい」など医療に関する相談に対応します。

■専用アプリ『AFCアフターフォローコンシェルジュ』

専用アプリで貯まるオリジナルポイントサービスです。

貯めたポイントでお好きな電子マネーやギフト券等と交換いただけます。

初回ログイン時にはもれなく500ポイントが付与されます。

「お知り合い紹介による成約で20,000ポイント」「外装リフォームのご成約で10,000ポイント」など今後のお住まいに関する工事のご依頼でポイント付与があります。

他にもグルメ・ショッピングなどさまざまなクーポンが専用アプリから使い放題の『ファミリークーポン』、全国選りすぐりの豪華商品が当たる『こだわりギフト抽選会』の開催などお得で便利な機能を搭載しています。

会社名 : 株式会社ファミリー工房

代表者 : 代表取締役 古藤 晃英

本社所在地: 〒120-0001 東京都足立区大谷田4-1-20

事業所 : 本社

設立 : 2005年1月

資本金 : 1億円

売上高 : 18億円(2024年2月期決算)

従業員数 : 50名(2024年8月時点)

事業内容 : 外壁塗装、屋根塗装工事、屋根カバー工事、屋根葺き替え工事、

外装工事、水まわり工事、内装リフォーム工事、

リノベーション工事、太陽光設備工事、アフターサービス

