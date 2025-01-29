¡Ø¥×¥í¥»¥«¡Ù¤Î¿Ê²½¤Èµ°À×¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Î¡È°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¡É¤¬À¸¤ó¤À¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤――¡ØCOLORFUL LIVE 4th - Unison -¡Ù¥ì¥Ýー¥È
¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¿ô¤Î´ÑµÒ¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯9·î30Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Ç4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥ê¥º¥à¡õ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥í¥»¥«¡Ë¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Þ¥¤¥»¥«¥¤¡×¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêÀ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2024Ç¯12·î13Æü～15Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç¡¢2025Ç¯1·î24Æü～26Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿4²óÌÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ COLORFUL LIVE 4th - Unison -¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿Ê²½¤Èµ°À×¤«¤é¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ò¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï1·î24Æü¡ÊËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ËÌë¸ø±é¤ò¥ì¥Ýー¥È
»²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡Û¥×¥í¥»¥«4²óÌÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¡ØCOLORFUL LIVE 4th - Unison -¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥»¥ó¥¿ー¤ÎµðÂç¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î5¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLeo/need¡×¡ÖMORE MORE JUMP¡ª¡×¡ÖVivid BAD SQUAD¡×¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥º¡ß¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡×¡Ö25»þ¡¢¥Ê¥¤¥È¥³ー¥É¤Ç¡£¡×¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤¬²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¾Á°¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤Ë±þ¤¸¡¢µÒÀÊ¤«¤éÌ¾Á°¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¤¤¤«¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¾Úµò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ÎÀ¹Âç¤Ê¥·¥çー¤¬¤¤¤Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë――¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¥¥é¥¥é¤È¸÷¤ë²»¤ÎÈôË÷¤Î¤Ê¤«¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¤Î½é²»¥ß¥¯¡¦¶À²»¥ê¥ó¡¦¶À²»¥ì¥ó¡¦½ä²»¥ë¥«¡¦MEIKO¡¦KAITO¡£3rd¤Î¥»¥«¥é¥¤¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿AR/VR¥«¥á¥é»ÈÍÑ¤Î3DCG¥é¥¤¥Ö¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Á°¸å¤ËÆ°¤²ó¤ê¡¢¡È¤½¤³¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¡É¤¬¶¯¤¯À¸¤Þ¤ì¤ë¡£1¶ÊÌÜ¡Ö¥¢¥¤¥à¥Þ¥¤¥ó¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§halyosy¡Ë¤«¤é¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤Ë¼ÀÉ÷¿×Íë¤ÎÀª¤¤¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÈÇ®µ¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MORE MORE JUMP¡ª¤¬½é²»¥ß¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡ÖMOTTO!!!¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Junky¡Ë¤Ç·Ú²÷¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ³Î¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¤¬¸½¤ì¤¿¡£½é²»¥ß¥¯¤«¤é¶À²»¥ê¥ó¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¡¢·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤¿²ÖÎ¤¤ß¤Î¤ê¡¦¶ÍÃ«ÍÚ¡¦Åí°æ°¦è½¡¦ÆüÌî¿¹¼¶¡¦¶À²»¥ê¥ó¤ËµÒÀÊ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡ù¥Õ¥£ー¥Ðー¡ª¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥¥Î¥·¥¿¡Ë¤Ø¡£
¡¡º¸±¦¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÆ·¤Îµ±¤¤ä¡¢½Ö¤¤ò¤¹¤ë¤½¤Î°ì½Ö¤Þ¤Ç¤â¤¬ºÙ¤«¤¯±Ç¤ë¤³¤È¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÆ°Àþ¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¹ª¤ß¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤´¤È¤Î¥Èー¥¯¥Ñー¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÊÌ¾¤ò²Î¤¦À¼¤¬°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥Á¥å¥ë¥ê¥é¡¦¥Á¥å¥ë¥ê¥é¡¦¥À¥Ã¥À¥Ã¥À¡ª¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÏÂÅÄ¤¿¤±¤¢¤(¤¯¤é¤²P)¡Ë¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥º¡ß¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¤Î¥Èー¥¯¤À¡£ÆÃ¼ì¤Ê¼êË¡¤Çº¸±¦¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿Ë±¤¨¤à¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¸½¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁðÆåÇ«¡¹¤â±¦¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¸½¤ì¡¢Ë±¤¨¤à¤¬ÁðÆåÇ«¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç²ñ¾ì¤¬°ìÁØ¤Î¿Æ¶á´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡Å·ÇÏ»Ê¡¦Ë±¤¨¤à¡¦ÁðÆåÇ«¡¹¡¦¿ÀÂåÎà¤È½é²»¥ß¥¯¤Ë¤è¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥çー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀ¤³¦¤ò¾È¤é¤¹¥Æ¥È¥é¥Ã¥É¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§OSTER project¡Ë¤Ç¾Ð´é¤Î¼ï¤ò»µ¤¡¢°Û¶õ´Ö¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥º¡ß¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÂÐ¾ÎÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ°¤«¤é°ì½Ö¤ÇÀÅ¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¾¬ºêÁÕ¡¦Ä«ÈæÆà¤Þ¤Õ¤æ¡¦Åì±À³¨Ì¾¡¦¶Ç»³¿ð´õ¤«¤éÀ®¤ë25»þ¡¢¥Ê¥¤¥È¥³ー¥É¤Ç¡£¤Î¡Ö¥Õ¥©¥Ë¥¤¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥Ä¥ß¥¡Ë¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥ªー¥é¤¬Êü¤¿¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¸ÄÀ¤âºîÉ÷¤âÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë5¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥×¥í¥»¥«¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£·îÌÀ¤«¤ê¤ËÉâ¤«¤Ö¸Ð¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤¿¥Ð¥éー¥É¥½¥ó¥°¡Ö¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤È¤¢¡Ë¤â25»þ¡¢¥Ê¥¤¥È¥³ー¥É¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½±é¤¸¤é¤ì¤ë1¶Ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤ÎLeo/need¤ÎÀ±Çµ°ì²Î¡¦Å·ÇÏºé´õ¡¦Ë¾·îÊæÇÈ¡¦ÆüÌî¿¹»ÖÊâ¤È½é²»¥ß¥¯¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§*Luna¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥®¥¿ー¤ä¥ー¥Üー¥É¤ò¼ê¤Ë±éÁÕ¤·»Ï¤á¤ë¡£MC¤Ç¤ÏÀ±Çµ°ì²Î¤È½é²»¥ß¥¯¤Î¥®¥¿ー¥½¥í¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥®¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤¬°ú¤Î©¤Ä¡Ö¥Ò¥Ð¥Ê -Reloaded-¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§DECO*27¡Ë¤ØÎ®¤ì¤¿¤Î¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾®Æ¦Âô¤³¤Ï¤Í¡¦ÇòÀÐ°É¡¦Åì±À¾´¿Í¡¦ÀÄÌøÅßÌï¤ÈMEIKO¤Ë¤è¤ë¡Ö¿ì¤¤¤É¤ìÃÎ¤é¤º¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Kanaria¡Ë¡¢½é²»¥ß¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖBeyond the way¡×¡Êºî»ì¡§q*Left¡¢ºî¶Ê¡§Giga¡Ë¤ò²Î¤Ã¤¿Vivid BAD SQUAD¤Î¥Óー¥È¤È¥é¥Ã¥×¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥¹¥È¥êー¥È´¶ËþºÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢5¤Ä¤Î¸ÄÀ¤ËÅý°ì´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Êáã¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥·¥ç¥¦¡¦¥¿¥¤¥à¡×¤È°ìÀÆ¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¹¥Ñー¥¯¥éー¤«¤é²Ð²Ö¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¶À²»¥ê¥ó¤È¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥º¡ß¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¤Î¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡¦¥ëー¥éー¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§±¨²°ÃãË¼¡Ë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤âÃæÈ×¡£Leo/need¤ÈKAITO¤Î¥®¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Ö¥ì¥°¥ë¥¹¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤æ¤¦¤æ¡Ë¤Î¸å¤ÎMORE MORE JUMP¡ª¤È½ä²»¥ë¥«¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡Ö¤â¤â¤¤¤í¤Î¸°¡×¤Ç¤Ï¡Òµã¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ó¤Ç¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±Ç¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬µÒÀÊ¤òµ¤¸¯¤¦¼ê¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤â¿´¤Ë¤°¤Ã¤ÈÍè¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾¯¤·¤º¤ÄÉ®¼Ô¤Î¿´¤Î´¶Æ°¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥ë¤ÎÁÔÂç¤ÊÌ¿¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬¶Á¤¤¤¿Vivid BAD SQUAD¤ÈMEIKO¤È¤Î¡Ö²¾»à²½¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÎËÎË¡Ë¡¢25»þ¡¢¥Ê¥¤¥È¥³ー¥É¤Ç¡£¤È¶À²»¥ê¥ó¤È¤Î´¶¾ð¤Ë±è¤¦¥À¥ó¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Î¥Þ¥É¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥Ð¥ëー¥ó¡Ë¤¢¤¿¤ê¡£Leo/need¤ÈKAITO¤Ë¤è¤ë¡ÖPeaky Peaky¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤ß¤¤È£Ð¡Ë¤ÇÂÀ¤¤¥Ùー¥¹²»¤òÄ°¤«¤»¤¿ÆüÌî¿¹»ÖÊâ¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹²¢À¹¤À¤Ã¤¿¡¢25»þ¡¢¥Ê¥¤¥È¥³ー¥É¤Ç¡£¤È¶À²»¥ì¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¥Æ¥£¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥Ä¥ß¥¡Ë¡£
¡Ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Þ¤À ¤Þ¤À¹â¤¤ÊÉ¤½¤ì¤Ã¤Æ ¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤¿¤À ¤¿¤ÀÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¤¢¤Î¶õ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â ÀÄ¤¯À¡¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌÂ¤¦É¬Í×¤ÏÌµ¤¤Ìµ¤¤¡Ó
¡¡ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê²Î¤¦»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤¿¡¢Vivid BAD SQUAD¤È¶À²»¥ì¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖFlyer!¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Chinozo¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥Áー¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ë¥á¥í¥Ç¥£ー¥é¥¤¥ó¤ËÄ¾µå¤Ê²Î»ì¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤½¤Î¶Á¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¥»¥«¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¡¢Á°¤Ø¿Ê¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤µ¤é¤ËÁß¤Î©¤Æ¤ë°ì¶Ê¡£½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢³Ú¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤É¤ª¤ê¤Ë¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥½¥ó¥°¡ÖNEO¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤¸¤ó¡Ë¤È¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¥é¥¹¥È¤Î4¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥½¥ó¥°¡ÖÇ®É÷¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§kemu¡Ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥»¥«¥é¥¤¤ÈÆ±¤¸¤¯³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÂåÉ½¼Ô1Ì¾¤È½é²»¥ß¥¯¤Ë¤è¤ë²Î¾§¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤ò¥Ü¥«¥í¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¸¤ó¡¢kemu¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆüÈäÏª¤µ¤ì¤¿°ì¤Ä¤Ò¤È¤Î³Ú¶Ê¤¬Ìµ¿ô¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ëÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Èà¤é¤Î³Ú¶Ê¤¬ºÇ¸å¤ÎÈâ¤ò³«¤Êü¤Ä¤¿¤á¤Î³Î¤«¤Ê°ìÊâ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â ¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦ ¤É¤¦¤·¤Æ¤â ¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À ¹Ô¤¯¤ó¤À¤è¡Ó¤È¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É®¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶¯Âç¤ÊÉ÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£ÉÔ³Î¤«¤ÊÌÂ¤¤¤äÆÞ¤ê¤Ï¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¹Âç¤ÊÀÄ¶õ¡£Äü¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤³¤ÎÉ÷¤ÎÃæ¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£²»³Ú¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¶»¤Ë»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤¤À¤±¡£¤µ¤¢¡¢¤¤¤ÞÈô¤ÓÎ©¤Ä¤Î¤À――¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Âç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊ®¼Í¤·¤¿¶ä¥Æー¥×¤¬ºÆ¤ÓÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È1.¥¢¥¤¥à¥Þ¥¤¥ó2.MOTTO!!!3.¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡ù¥Õ¥£ー¥Ðー¡ª4.¥Á¥å¥ë¥ê¥é¡¦¥Á¥å¥ë¥ê¥é¡¦¥À¥Ã¥À¥Ã¥À¡ª5.À¤³¦¤ò¾È¤é¤¹¥Æ¥È¥é¥Ã¥É6.¥Õ¥©¥Ë¥¤7.¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È8.¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë9.¥Ò¥Ð¥Ê -Reloaded-10.¿ì¤¤¤É¤ìÃÎ¤é¤º11.Beyond the way12.¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡¦¥ëー¥éー13.¥ì¥°¥ë¥¹14.¤â¤â¤¤¤í¤Î¸°15.²¾»à²½16.¥Î¥Þ¥É17.À®ÇÔ¤¤¤¿AAAAA¤¹¡ª18.¥Ñ¥é¥½¥ë¥µ¥¤¥Àー19.Peaky Peaky20.¥¥Æ¥£21.Flyer!22.NEO23.Be The MUSIC!24.Ç®É÷
¡ÊÊ¸¡á¾®Ä®ÊË²»¡Ë