◆INI許豊凡、HANAメンバーにエール

【モデルプレス=2025/01/29】ちゃんみなプロデュースの新ガールズグループ・HANA(ハナ)が29日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」(1部:月〜木あさ9時〜11時10分/金あさ9時〜10時25分)に生出演。グローバルボーイズグループ・INI(アイエヌアイ)の許豊凡がエールを送る場面があった。SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」がプロデューサーにちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」にて誕生したHANA。11日にKアリーナ横浜にて開催された最終審査「No No Girls THE FINAL」で、デビューメンバーが、KOHARU(コハル)、JISOO(ジス)、CHIKA(チカ)、NAOKO(ナオコ)、MAHINA(マヒナ)、MOMOKA(モモカ)、YURI(ユリ)の7人に決定した。

唯一の韓国人メンバー・JISOOはビザの関係で韓国からリモート出演となることに。すると、許は「僕も実は全く同じ境遇があって僕もビザで出れない時があったんです」とJISOOの境遇に共感。「けど、本当にこうやって外国人のメンバーが日本のグループでデビューすることってすごい意味があることだと思いますし、この先も応援させていただきたいと思いました。頑張ってください!頑張りましょう!」とエールを送り、JISOOは「ありがとうございます!頑張ります!」と可愛らしくガッツポーズをしていた。(modelpress編集部)情報:日本テレビ【Not Sponsored 記事】