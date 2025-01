高機能オールインワン美容液！オーカー「オーカー ザ セラム」

オーカーは、高機能オールインワン美容液、オーカー ザ セラムを2025年3月21日に発売します。

オーカー「オーカー ザ セラム」

容量 : 50mL

発売日 : 2025年3月21日(金)

価格 : 単品4,270円(税込・送料別) | 定期購入3,960円(税込)

配合成分 : 独自原料ナノプロテインカプセル(TM)、バクチオール、

ナイアシンアミド、CICA、ヒメコウジ葉エキス、ビタミンC誘導体、

アゼライン酸 等

資生堂在籍時、最年少でブランドマネージャーを務めた同社の代表が、サラリーマン時代に得た知見をもとに、AIや業務支援SaaS、副業人材を活用することで、ゼロからの独立においても高品質のこだわりぬいた商品の製造販売を実現。

30代男性のスキンケア改革への挑戦が始まります。

〇きっかけはAI。

テクノロジーを活用すればモノづくりに注力できる

従来、創業の各プロセスにおいて手続きはオフライン中心で、ビジネス設計においては専門家やパートナー企業への依存度が高くハードルが高いと思っていましたが、悩んでいた時にAIの普及や副業の解禁が進み、創業や販売体制の構築、人材獲得など手間がかかる部分についての道筋が見えました。

昨今はD2C冬の時代到来とも言われ、デジタルマーケティングの妙で売れてしまう時代から、本当に良いものしか消費者に支持されない時代になりつつあります。

だからこそテクノロジーを駆使してモノづくりに集中すれば、それが市場での強みになるため、良いものを作る自信があるメーカー出身者などにはモノづくり起業の土壌が整ってきたと考えます。

【スピーディー・低コスト・スモールな令和式モノづくり脱サラステップ】

■“男の色気を科学する”高機能オールインワンセラム OCHER(オーカー)誕生

〇30代男性の「肌質」「スキンケア習慣」「見た目・印象へのニーズ」に寄り添った商品

各種論文や調査結果の研究、および自社調査結果をもとにOCHERは30代男性の3つの課題を解決する高い成分機能と独自の世界観を提供します。

・肌質:男性の皮脂分泌量のピークは30代。

実は女性より肌トラブルが起きやすい男性肌

・スキンケア習慣:30代男性は金銭・時間ハードルからスキンケアの優先順位が低い

・見た目のニーズ:お金も時間もかけられない、でもよく見られたい欲張りな30代男性

【月3,960円※、1日30秒で理想の30代男性肌と自信を手に入れる】※定期購入の場合

< オーカー ザ セラムの特徴 〜3つの特徴で男性の色気を科学〜 >

1. 30秒で色気を引き出すセミマット肌を実現

独自開発したナノプロテインカプセル(TM)が角層にNMF(天然保湿因子)を構成するアミノ酸を浸透させ、うるおいを保持し、ハリ感をアップ。

さらに皮脂バランシング処方で、テカリのない、それでいて適度なうるおいとハリのある“セミマット肌”を実現。

2. 植物由来の男性のためのエイジングケア成分を厳選配合

バクチオールやナイアシンアミド、CICAやビタミンC誘導体といった、話題の有用成分を厳選配合。

ナチュラルサイエンスの力が、ストレス耐性の低い男性肌を5年、10年先まで守ります。

3. つけた瞬間、自信と落ち着きを感じる心地良い香り

目指したのはスキンケアとフレグランスの中間層、洋ナシや果物を感じさせる香りとウッディなムスクな香りが、さわやかさと落ち着きを演出。

■得意領域以外は他に任せ、得意領域に注力できたからこそ実現できた品質

〇オールインワンの欠点を克服。

また、香りと美容成分の両立も実現

オールインワンは化粧水ほど水分量が多くなく、乳液ほど保湿力が高くないため器用貧乏と言われることがあります。

研究所と試行錯誤を繰り返して水分量を増やせるカプセルの開発を行い、肌の水分量を増やしつつ、さらに高い保湿力があるものが完成しました。

また香りの配合も納得いくものにするのにかなりの時間がかかりました。

香り成分と美容成分を同時に安定化させることが本当に難しく、配合濃度などを何度もテストして修正を行いました。

苦労した分、結果として香るたびに心地のよいいい香りのする美容液が完成しました。

