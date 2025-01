すぐ故障したり、バッテリーがへたってしまって走行距離が短くなったりするのが心配で、電気自動車(EV)にはなかなか手が出ないという人は多いはず。耐久性や耐用年数に問題を抱えていた初期のEVとは異なり、近年のEVはガソリン車のような伝統的な自動車と遜色のない信頼性や寿命を持っているとの研究結果が報告されました。The closing longevity gap between battery electric vehicles and internal combustion vehicles in Great Britain | Nature Energy

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(LSE)の研究者であるヴィエット・グエン・ティエン氏らによると、一般的なEVの生産に必要な重要資源は従来の自動車の6倍で、環境への影響は内燃機関自動車(ICEV)に比べて50%も高いとのこと。これは、EVがICEVより環境に優しいと主張するには、初期の環境負荷を相殺するのに十分な使用期間が必要だということを意味しています。そこで、グエン・ティエン氏らは2025年1月24日に査読付き科学誌・Nature Energyで発表した今回の研究で、2005年から2022年にかけてイギリスの運輸省が収集した約3億件の車検(MOT)データを分析しました。その結果、初期のバッテリー電気自動車(BEV)は確かにICEVより短命だったものの、技術的な進歩により近年のBEVの平均寿命は一般的なガソリン車とほぼ同じ18.4年となり、最大走行距離はガソリン車よりも長い最大12万4000マイル(約20万km)に達したことがわかりました。以下は、車両が廃車になるまでに走る距離の推定値である生涯走行距離の推移をグラフにしたものです。BEV(緑の破線)は、2010年代前半は非常に寿命が短かったものの、2010年代半ばにはガソリン車(青の破線)に追いつきました。車両の種類ごとの具体的な平均寿命と生涯走行距離は以下のようになりました。車両種別平均寿命 (年)生涯走行距離の中央値電気自動車(EV)18.412万4207.8マイル/約20万kmディーゼル車16.815万9775.1マイル/約25万kmガソリン車18.711万6050.7マイル/約18万kmEVメーカー上位5社では以下の結果となりました。メーカー平均寿命 (年)生涯走行距離の中央値 テスラ20.320万4197.9マイル/約32万kmヒョンデ15.613万8463.5マイル/約22万km日産18.812万1771.1マイル/約19万km起亜18.511万6654.4マイル/約18万kmメルセデス16.19万0926.3マイル/約14万kmグエン・ティエン氏は「私たちの研究結果は、電気自動車の寿命と環境への影響に関する重要な洞察を提供します。BEVはもはやニッチな選択肢ではなく、従来の自動車に代わる現実的で持続可能な代替手段であり、ネットゼロ炭素の未来を実現するための大きな一歩となりました」と話しました。また、共著者のひとりであるバーミンガム大学のロ​​バート・エリオット経済学教授は、「BEVは、特に欧州が再生可能エネルギーに移行しつつある昨今では、環境面で大きなメリットをもたらします。生産時における初期排出量は多いものの、長寿命によりEVは二酸化炭素排出量をすぐに相殺できるため、気候変動との戦いに貢献し、より持続可能で長期的な選択肢となるでしょう」と述べました。