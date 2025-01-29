【全校掲載】香川県立高校入試 2025年(令和7年)度「自己推薦選抜（最終調査）」倍率発表 坂出(普通)3.82倍 高松西(普通)2.92倍 善通寺第一(普通)2.80倍 観音寺第一(普通・理数)2.90倍【2025年1月28日発表】
香川県の公立高校の自己推薦選抜の志願者数が発表されました。全高校の倍率は、【画像①～⑤】に掲載しています。
【写真を見る】【全校掲載】香川県立高校入試 2025年(令和7年)度「自己推薦選抜（最終調査）」倍率発表 坂出(普通)3.82倍 高松西(普通)2.92倍 善通寺第一(普通)2.80倍 観音寺第一(普通・理数)2.90倍【2025年1月28日発表】
三本松・石田・三木・志度・津田・高松商業
高松商業（英語実務）は2.85倍と高倍率、三木(文理)は2.71倍と高い倍率となっています。そのほかの高校・学科は【画像①】の通りです。
高松工芸・高松東・高松南・高松西・高松北・香川中央
高松南（生活デザイン）は3.27倍と高倍率、高松西(普通)は2.92倍と高い倍率となっています。そのほかの高校・学科は【画像②】の通りです。
農業経営・坂出商業・坂出・坂出工業・飯山・丸亀城西・琴平
坂出（普通）は3.82倍と高倍率、丸亀城西(普通)は2.22倍と高い倍率となっています。そのほかの高校・学科は【画像③】の通りです。
善通寺第一・笠田・高瀬・高松第一・多度津・観音寺第一
観音寺第一（普通・理数）は2.90倍と高倍率、善通寺第一(普通)は2.80倍と高い倍率となっています。そのほかの高校・学科は【画像④】の通りです。
観音寺総合
観音寺総合の総合は2.25倍、機械は2.18倍と高い倍率となっています。そのほかの学科は【画像⑤】の通りです。