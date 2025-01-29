º´²ì»Ô¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Âç½¸¹ç¡¡2·î1Æü¡¢¸©Æâ³°¤«¤éÌó40¿Í½¸·ë
¡¡ÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬º´²ì¸©Æâ³°¤«¤é½¸·ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2025¥í¡¼¥«¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡¡INVOLVE¡¡SA¡ÝGA¡×¤¬2·î1Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤«¤é¡¢º´²ì»Ô¤Î656¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£16ÃÄÂÎÌó40¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤äÅ¨Ìò¤¬¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£
¡¡¥í¡¼¥«¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡ÖÇ®É÷¡ªSGÀï»Î¤Ê¤Ä¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î²Æ½©½ÓÃË¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬½é¤á¤Æ´ë²è¡£¸©Æâ¤Î¤Û¤«¡¢´ØÀ¾¤ä²Æì¸©¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£²Æ½©¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸©³°¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¡¢»²²Ã¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë