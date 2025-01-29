「アストロボット」や「CoD：BO6」に「龍が如く８」など1843アイテム対象！ PS Store「旧正月セール」開催
2月12日まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを対象とした「旧正月セール」を、PlayStation Storeにて2月12日まで開催している。
今回対象となっているのは、「アストロボット」や「Call of Duty: Black Ops 6」、「HELLDIVERS 2」に「龍が如く８」、「ガンダムブレイカー４」や「ホグワーツ・レガシー」など。
他にも、「メタファー：リファンタジオ」や「ペルソナ３ リロード」、「サイバーパンク2077」に「Palworld / パルワールド」など多数のAAAタイトルやを含む1843アイテムがラインナップ。中にはデラックス版やアルティメット版、DLCも含まれている。
□PS Store「旧正月セール」
「アストロボット」通常価格：7,980円→セール価格：6,783円（15％OFF）
□PS Store「アストロボット」
「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」通常価格：9,800円→セール価格：6,860円（30％OFF）
□PS Store「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」
「HELLDIVERS 2」通常価格：4,480円→セール価格：3,584円（20％OFF）
□PS Store「HELLDIVERS 2」
「龍が如く８」通常価格：9,680円→セール価格：4,840円（50％OFF）
□PS Store「龍が如く８」
「メタファー：リファンタジオ」通常価格：9,878円→セール価格：6,914円（30％OFF）
□PS Store「メタファー：リファンタジオ」
「ペルソナ３ リロード」通常価格：9,680円→セール価格：4,840円（50％OFF）
□PS Store「ペルソナ３ リロード」
「サイバーパンク2077」「サイバーパンク2077」通常価格：7,370円→セール価格：3,685円（50％OFF） 「サイバーパンク2077：仮初めの自由」通常価格：4,400円→セール価格：3,520円（20％OFF）
□PS Store「サイバーパンク2077」
□PS Store「サイバーパンク2077：仮初めの自由」
「Palworld / パルワールド」通常価格：3,400円→セール価格：2,550円（25％OFF）
□PS Store「Palworld / パルワールド」
「ガンダムブレイカー４」通常価格：8,470円→セール価格：6,776円（20％OFF）
□PS Store「ガンダムブレイカー４」
「ホグワーツ・レガシー」通常価格：9,878円→セール価格：2,963円（70％OFF）
□PS Store「ホグワーツ・レガシー」
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