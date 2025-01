“伝説の巨人”チェンバレン以来初…ドマンタス・サボニスが驚異のトリプルダブルを達成

1月28日(現地時間27日)。2連敗中のサクラメント・キングスが、敵地バークレイズ・センターで行われたブルックリン・ネッツ戦を110-96で制し、ウェスタン・カンファレンス10位の24勝22敗とした。

キングスではディアロン・フォックスがゲームハイの30得点に7アシスト、デマー・デローザンが17得点、マリーク・モンクが16得点6リバウンド9アシスト、キーオン・エリスが11得点3スティール2ブロックをマーク。

そして先発センターのドマンタス・サボニスは、この試合で21得点22リバウンド10アシストをたたき出し、今シーズン7度目のトリプルダブル。しかもフィールドゴール成功率80.0パーセント(8/10)の高確率でショットを決め切った。

『NBA History』によると、1試合に20得点20リバウンド10アシスト以上のトリプルダブルでフィールドゴール成功率80.0パーセント超えを残したのはサボニスがNBA史上2人目。もう1人は“伝説の巨人”ウィルト・チェンバレン(元フィラデルフィア・ウォリアーズほか)で、5度もクリアしているとはいえ、キングスの万能型センターの献身的な働きぶりは見事と言っていい。

キングス在籍4年目の今シーズン。サボニスは43試合の出場で平均21.0得点14.6リバウンド6.5アシストにフィールドゴール成功率60.9パーセントを残し、リバウンドでリーグトップに立っている。

Domantas Sabonis is the 2nd player in NBA history to record a game with 20+ PTS, 20+ REB & 10+ AST on 80+ FG%, joining Wilt Chamberlain (5x). https://t.co/gP9p70pa6Z pic.twitter.com/hBR5KeWcVH

- NBA History (@NBAHistory) January 28, 2025