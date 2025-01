ブルズのニコラ・ブーチェビッチが通算ダブルダブル数で球団史上4位に浮上

1月28日(現地時間27日)にホームのユナイテッド・センターで臨んだデンバー・ナゲッツ戦。シカゴ・ブルズは同点8度、リードチェンジ21度を数えた一戦を129-121でモノにし、連敗を2で止めた。

イースタン・カンファレンス10位の20勝27敗としたブルズでは、ザック・ラビーンが21得点6アシスト2スティール、ニコラ・ブーチェビッチが20得点10リバウンド6アシスト、ロンゾ・ボールが18得点4リバウンド、アヨ・ドスンムが17得点2スティール、ジョシュ・ギディーが12得点10アシスト3スティールをマーク。

ブーチェビッチはこの試合で今シーズン30回目(リーグ6位)のダブルダブルを達成。ブルズ在籍5年目をプレーする34歳のベテランビッグマン(208センチ117キロ)は、このチームで188回のダブルダブルを残した。

これでブーチェビッチはジョアキム・ノア(187回)を抜き、ダブルダブルの回数でフランチャイズ史上4位へ浮上。トップ3は1位から順にアーティス・ギルモア(288回)、スコッティ・ピペン(200回)、ホーレス・グラント(194回)となっている。

今シーズンは残り35試合。ここまでブーチェビッチは1試合のみの欠場で46試合をプレーして平均ダブルダブル(20.1得点10.3リバウンド)に3.5アシスト、フィールドゴール成功率54.9パーセント、3ポイントシュート成功率39.8パーセント(平均1.9本成功)、フリースロー成功率82.0パーセントの好成績を残している。

このままのペースを保ち、長期離脱でもなければ、ブーチェビッチは今シーズン終了時にグラントとピペンを抜き、ダブルダブルの回数で球団史上2位まで順位を上げることができるだろう。

VOOOOOOOOOOOOOCH.

Vooch (20 pts, 10 reb vs. Denver) has officially passed Joakim Noah on our Bulls franchise double-double list. pic.twitter.com/qalDiTj8fh

- Chicago Bulls (@chicagobulls) January 28, 2025