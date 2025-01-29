・中国ＥＴＦが軒並み暴騰、昨年の国慶節に続く大型連休中の仕掛け的な買い

・フジＨＤが４連騰で昨年来高値更新、低ＰＢＲ着目の資金流入が続く

・マクアケは５連騰、１０～１２月期営業黒字転換を好感

・信越ポリが８日続伸、第３四半期営業利益は２２％増

・ダイハツデは大幅高、今期業績・配当予想を上方修正

・インプレスが続急伸、２５年３月期に株式売却益を計上へ

・東光高岳は大幅続伸、第３四半期営業益２１％減ながら通期計画進捗率８４％

・ウインテスト急反発、ＷＡＴ検査装置「ＷＴＳ－５１１」を販売開始へ

・タウンズが切り返し急、標的物質の検出方法及び試薬に関する特許を取得



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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