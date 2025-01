サーティワンにて、ひな祭りのお祝いにぴったりな「サーティワンのひなまつり 2025」を開催!

期間中、サンリオキャラクターたちのキュートなひなだんかざり「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」が初登場します☆

サーティワン「サーティワンのひなまつり 2025」サンリオキャラクターズ ひなだんかざり

価格:2,300円(税込)

※一部店舗では価格が異なります

販売期間:2025年2月15日(土)〜3月3日(月)※なくなり次第終了

モバイルルオーダー予約期間:2025年1月31日(金)10時〜3月2日(日)21時まで

モバイルオーダーお渡し期間 :2025年2月21日(金)〜3月3日(月)

※店舗での受渡しとなります

※店舗により対応していない場合があります

サーティワンが実施する「サーティワンのひなまつり 2025」として、サンリオの人気キャラクターたちをのせた「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」が登場。

かわいいカップに好きなスモールサイズのアイスクリーム5コと、ホイップクリームとカラースプレー、キャラクターのチョコレートを飾った、この時期だけのサンリオキャラクターズのひなだんかざりです。

おひなさまは着物をまとった「ハローキティ」、おだいりさまは「ハローキティ」のおさななじみでボーイフレンドの「ディアダニエル」です。

三人官女には「マイメロディ」と「クロミ」、「マイメロディ」のお友だち「マイスウィートピアノ」が登場します☆

ひなだんには、ハローキティをイメージしたぼんぼりやひなまつりのモチーフが散りばめられ、ひなだんの背面にはキャラクターたちが勢ぞろい。

「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」用のボックスにもサンリオキャラクターたちのアートやひな祭りのモチーフがレイアウトされています。

ボックスをよく見てみると「ハローキティ」の”リボン”も隠れています。

全部で5個隠れた”リボン”を探すのも楽しいボックスです☆

ボックスにもオリジナルのかわいいデザインが施されたひな祭りアイス。

サーティワンの「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」は、2025年2月15日より販売開始です☆

