使用率が最も高いのは楽天モバイル！ぴかまろ「ポケット型Wi-Fiの使用率・満足度調査」

IoTコンサルティングは、光回線やWi-Fiの最新情報をお届けするメディア「ぴかまろ」にて、ポケット型Wi-Fiの使用率・満足度調査の結果を発表しました。

ぴかまろ「ポケット型Wi-Fiの使用率・満足度調査」

集計期間: 2025年1月20日〜2025年1月24日

対象 : インターネット回線を利用している計88人

集計方法: インターネットアンケート

ぴかまろでは光回線やWi-Fiの情報を取り扱っているという観点から、どのポケット型Wi-Fiが人気で満足度が高いのかというアンケートを実施しました。

■ポケット型Wi-Fiの使用率

ポケット型Wi-Fi使用率

楽天モバイル 26名

UQ WiMAX 18名

Broad WiMAX 9名

カシモWiMAX 7名

とくとくBB WiMAX 3名

docomo 3名

ソフトバンク 2名

ワイモバイル 2名

縛りなしWifi 2名

au WiMAX 2名

その他 14名

合計88名の方に「現在使っているor使っていたポケット型Wi-Fiの名前を教えてください。」という質問をした結果、楽天モバイルの使用率が最も高いことがわかりました。

次にWiMAXの使用率が高く、プロバイダが豊富にある中でも本家で知名度の高い「UQ WiMAX」の使用率が最も高い結果となっています。

三大キャリア(au・ドコモ・ソフトバンク)のポケット型Wi-Fiの使用率は低く、一方で安い料金でデータ容量無制限で利用できる楽天モバイルのポケット型Wi-Fiが人気という結果になりました。

楽天モバイルやWiMAXは基本的にデータ容量無制限で利用できるため、その点がユーザーのニーズにマッチしていると考えられます。

■楽天モバイルの総合満足度

楽天モバイル満足度

やや満足 18名

普通 6名

非常に満足 2名

本調査での使用率No1の楽天モバイルのポケット型Wi-Fiの料金・速度・キャンペーンなどの総合満足度を調査した結果、不満の声は一切なく、現状のサービスに満足しているという声が多い結果となりました。

楽天モバイルのポケット型Wi-Fiは月額料金が安く、データ容量の制限も基本的にはないので、その点がユーザーに高く評価されている様子でした。

■WiMAXサービスの総合満足度

WiMAX満足度

非常に満足 5名

やや満足 24名

普通 9名

やや不満 3名

※「ポケット型Wi-Fiの使用率」にある各WiMAXの他に「その他」で回答があったJ:COM WiMAX・ヤマダ電機のWiMAXの回答数も含む

本調査で使用率TOP2の結果を得たWiMAXサービスについて、料金・速度・キャンペーンなどの総合満足度を調査した結果、現状のサービスに不満を抱えているユーザーの方が少ないという結果になりました。

「やや不満」という声は少なからずあったものの、「かなり不満」と回答したユーザーは一人もいませんでした。

ただし、中には繋がりやすさや通信速度自体に不満を覚えている方もおり、4Gエリア・5Gエリアのどちらで利用するかに大きく影響している印象を受けました。

■今後ポケット型Wi-Fiサービスに求められること

最後に、「今後、ポケット型Wi-Fiサービスに期待することは何ですか?」という質問に対するコメントをいくつかピックアップします。

● もっとオトクなキャンペーンを行うこと。

● 軽量化とサイズの小ささを期待します。

● 値段をもっと安くして欲しい。

● 速度制限など回線速度における改善を期待します。

● 通信エリアの拡大と安定性の向上

● 通信のスムーズさと月額料金の安さに期待です。

● バッテリーの持ちが5Gになり悪くなった印象ですし、速度無制限といってもアップロードはすぐに制限がかかります。

アップロードも自由に通信出来るようになってほしいです。

ポケット型Wi-Fiサービスに期待されていることとしては、主に料金・速度・エリア面に関する改善の要望でした。

ポケット型Wi-Fiは日本中どこでも通信が安定しているというわけではないので、その点も改善点としてあります。

出典元:https://iot-consulting.co.jp/media/pl-3/

