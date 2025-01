東京ディズニーリゾートⓇの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、2025年2月8日(土)から2025年4月6日(日)までの期間限定で東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」スタンプラリーの第2弾を開催!

ディズニーリゾートライン 東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」スタンプラリー第2弾

開催期間 2025年2月8日(土)〜2025年4月6日(日)

※ディズニーリゾートラインの始発〜終電まで

東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、2025年2月8日(土)から2025年4月6日(日)までの期間限定で東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」スタンプラリーの第2弾を開催!

第2弾となる今回は、“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマとした、世界で唯一のテーマポート、東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」の壮大な世界観を表現したデザインです。

ディズニーリゾートラインの各駅をめぐり、全部で8種類のスタンプを重ねて押すと、「ファンタジースプリングス」の風景が徐々に1つのアートとなって現れます。

参加方法

参加当日に有効の、利用開始後のフリーきっぷをステーションキャストに提示してください。

スタンプカードはフリーきっぷ1枚につき1枚渡されます。

スタンプの設置場所

ディズニーリゾートラインのすべての駅に2種類ずつ、全部で8種類のスタンプを設置します。

どの駅から開始しても楽しむことができます。

全てのスタンプを押すことで1つのアートが完成します。

※詳しくはキャストにお尋ねください。

ディズニーリゾートラインでは、東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」のフリーきっぷや東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナーも運行中。

新テーマポートの世界観を楽しめるスタンプラリーと一緒にぜひ楽しんでくださいね!

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第2弾は壮大な世界観を表現したデザイン!ディズニーリゾートライン 東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」スタンプラリー appeared first on Dtimes.