【ライブレポート】JO1・INIメンバーによる『LAPOSTA 2025』2日目はライブ、アート、ビンゴ大会他なんでもありの展開に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■JO1=大平祥生・與那城奨・金城碧海・鶴房汐恩・佐藤景瑚、INI=松田迅・許豊凡・池崎理人・藤牧京介が個性溢れるアクトを展開!

東京ドームとその他周辺施設を舞台に開催される、LAPONEグループ所属アーティスト=JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEによる合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』が、1月27日よりスタートした。

JO1とINIは、メンバー22名が自らが企画・演出を考える特別なソロステージ『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』を実施。開催2日目となった28日は、歌やダンスのスキルを魅せるライブに加え、アート展示、ビンゴ大会など個性的な演出が見られた。

■JO1 大平祥生

公演名: 『ARTIST』 会場:シアターGロッソ

大平のソロステージ『ARTIST』は、「Wonderland」の世界観で、演出・照明・楽曲制作・選曲・台本など、すべてにおいて自ら考えを重ね、“新しい事をしたい、いつもと同じ姿だと面白くない”という思いでこだわりにこだわり抜いた公演に仕上がった。

開演時間になると、ステージにあしながおじさん“ヨル”が登場。「ここは大平祥生の脳内に広がる世界! いつもひとりでコンサートをしていたから…。君たちは記念すべき最初のお客さんさ!」と投げかけステージの世界へ導くと、この日のために用意したオリジナル曲「Wonderland」を初披露。続けて、ダンスパフォーマンスを展開すると、ウサギに扮したダンサーたちと共に軽やかでしなやかなダンスパフォーマンスで魅せた。

曲間は、アクターのお芝居で世界を繋ぎ、大平の考えたストーリーにワクワクが止まらない。そして、ピアノの音色が美しいバラード曲をしっとりと聴かせる。さらに、ひと息つきフリートークの時間を設けると、「人生で初めてネイルしてん」と自慢げにネイルをJAM(JO1のファンネーム)に見せ、この日のソロステージを大平自身も楽しみにしていた様子を見せる。さらに、「髪色何にしてほしい?」と聞くと、「金髪」「白」「紫」「ピンク」「坊主!」などの声があがり、JAMとの会話を楽しんだ。

そして、「うわ~終わっちゃう! イヤやな~」と名残惜しそうに話し、「イヤだ!」と客席へマイクを向けると、観客も「イヤだ!」とコール&レスポンスをする形になり、大平らしい天真爛漫さに笑いが起こる。

そして最後は、大平初めてのオリジナルソロ曲「Melak」を歌唱。 今や大平の代名詞にもなり、ファンにも愛されているこの曲は、JAMも一緒に口ずさみ締めくくり。閉幕はウサギたちに誘われ、扉の奥へ帰っていくという演出で、最後までJO1の大平祥生という“ARTIST”が表現する音楽のコンサートを魅せつけた。

■INI 松田迅

公演名: 『Reveal』 会場:後楽園ホール

松田のソロステージ『Reveal』は、好きな楽曲をたくさん詰め込み、ありのままの姿をさらけ出し、普段とはひと味違う雰囲気を感じさせるステージに仕上げられた。

暗闇の中、バックダンサーとともに「Mmmh」(KAI)を歌唱しながら登場すると、会場は大きな歓声に包まれる。ブラックの衣装を纏った松田は、力強く妖艶なダンスで観客を魅了。松田は初のソロステージに対して「めっちゃ緊張しますね、今日のためにたくさん準備をしてきました。ここで全部出していくので、皆さん持って帰ってください!」とコメントした。

続いて、松田が大ファンで、『INITIME MUSIC』(日本テレビ系 毎週月曜24:59~レギュラー放送中)でもカバーした、「目蓋」(神はサイコロを振らない)を披露。甘くセクシーな声で歌い上げた。

さらに、ラジオ番組『From INI』(JFN系 毎週金曜25:00~レギュラー放送中)内での松田の定番コーナー「MJFT」をここでも開催。MINI(INIのファンネーム)にも質問を投げかけ、近い距離感でコミュニケーションを楽しんだ。

また、ソロステージならではの企画として「MJQ~松田迅の事なんでも知ってるよねクイズ~」も実施され、松田に関することを3択クイズにして出題。最後のクイズ「今いちばんほしいものは?」で、答えは「オリジナル楽曲」と発表すると、MINIから「オリジナル曲ほしい!」という声が続々と上がる。すると松田は「実は今日もってきました!」とサプライズで公演タイトルにもなっている楽曲「Reveal」を初披露した。

本楽曲は松田が初めて作詞を務めた楽曲。制作にあたり「歌詞を書いているとき、いろいろなインスピレーションを湧かせるのが難しくてやめようかとも思ったのですが、皆さんの前で初披露したくて頑張りました! サビのメロディは僕が作家さんにリクエストして考えてもらいました!」と話すと、MINIは拍手喝采。最後は沖縄出身の松田らしく、感謝の思いを飾らない言葉で歌う名曲「アンマー」(かりゆし58)をカバーし、うれしさの涙と最高の笑顔で締めくくった。

■JO1 與那城奨

公演名: 『Day by day』 会場:IMM THEATER

グループでメインボーカルを務めている與那城は、ひとりの歌い手としての音楽を届けるべくソロステージを企画。ステージのセンターに與那城が登場すると、さっそくJO1のユニット曲「Lied to you」をセルフカバー。優しく伸びやかな歌声が会場に響きわたる。

「『Day by day』へようこそ! 一日一日を過ごしていくなかで、僕自身も心掛けているんですが、あまり気負いすぎず過ごしていけたらという想いを込めました。ぜひ楽しんでいってください」と伝え、続いての曲へ。ギターを手に、自身の大好きな曲だという「藍」(スキマスイッチ)をカバー。歌詞に感情を込めて、観客を引き込む。

與那城がHYの仲宗根泉とのデュエットでリリースしている「366日」を歌う際には、「今日は友達を呼んでいます!」と呼びかけ、JO1メンバーの河野純喜がサプライズ登場。ふたりの歌声が織りなすハーモニーに会場中が聴き入った。

「LOVE RAIN ~恋の雨~」(久保田利伸)では、リズムに乗って音楽を心から楽しむふたりと一緒に観客も体を揺らす。さらに與那城と河野でカバーし、YouTubeで公開している「Just Don‘t Know It Yet」(New Hope Club)では、河野のリクエストでひとつのスタンドマイクを使って、時に肩を組みながら歌唱し、ふたりのコーラスが溶け込み合う1曲となった。

最後はファン待望の與那城初めてのオリジナル曲「約束」を披露。「デビューする前、大学生の頃、バイトをして、オーディションを受けて、諦めずにずっとやってもなかなか芽が出ない時期がありました。その時の想いを曲にしたいなと思い、歌詞を書きました」と語り、スクリーンには直筆の歌詞が映し出される。心に響く歌声に思わずJAMが涙する様子も。與那城なりの歌を届けるハートフルな時間となり、「これからも皆さんのために歌い続けたいと思います」と頼もしくコメントし、ステージを締めくくった。

■JO1 金城碧海

公演名: 『Love in the sky ~快適な空の旅へ~』 会場:IMM THEATER

金城の公演は「皆さんが寂しいと感じた時不安に感じた時は空を見上げてほしい。どれだけ離れていても“空は繋がっている”」という、金城が日頃からJAMに伝えているメッセージをもとにタイトルを決定。JAMに向けて、そこに「愛」があるということを伝えたいという思いから「Love in the sky」と題し、公演コンセプトは名前の“SKY”にちなんだ飛行機をイメージしたものとなった。

拍手と歓声の中登場した金城が1曲目に選んだのは、JO1のYouTube企画「PLANJ」でも公開した「恋におちたら」(Crystal Kay)のカバー。バンド演奏との息もぴったりで、優しく切なさを感じさせる歌声で観客を惹きつける。クールに決めたかと思えば、「めちゃくちゃ緊張していて、みんなが入ってくる姿を見たり声が聞こえてきて震えていました。でもJAMのみんなの顔を見ると自信が湧いてきて、ここからもっと盛り上げていきたいです!」と本音を漏らしつつ、愛らしく安心した表情を見せた。

そして「ここからはムーディーな感じでいきます。皆さんにとってもこの曲や時間がかけがえのない瞬間になったらいいなと思います!」と話すと、「Automatic」(宇多田ヒカル)を初カバー。バンドサウンドと色香を漂わせる歌声が会場に響きわたり、おしゃれで心地よい空間を作り上げた。

歌唱以外では、おしゃべりが大好きな金城が輝くゲームコーナー、2択クイズ、JAMが衣装を決める企画を実施。「JAMとのデートコーデ」に着替える予定だった金城はなぜかウエディングドレス姿で登場し、会場には笑いが起こる。

そしてラストは「GLAMOROUS SKY」で、この日いちばんの盛り上がりに。多彩な歌声で魅せる中にもバラエティ要素満載の企画で、金城らしいソロステージとなった。

■INI 許豊凡

公演名: 『浮遊生物』 会場:シアターGロッソ

許のソロステージ『浮遊生物』は、自身の生き方をイメージして作り上げられた内容に。「学生の頃から様々な場所で転々と生活しているうちに、いろんな意味で家や拠点へのこだわりがなく、自分は定着しない人だな。まるで海の中の浮遊生物のように自由生きていきたい」と感じたことから、“固定観念にとらわれることなく、脱力しながら生きていこう”という思いを込めたとのこと。そこで許は、今まで特に力を入れて取り組んでいた“写真”と“ライブ”の2つの表現方法で「浮遊生物」というテーマを届けていった。

会場のロビーには自ら島根県の隠岐諸島各地へ足を運び、新しく撮り下した写真の展示コーナーを設置。馬のふとした瞬間や隠岐の大自然を写した写真が多数展示され、ほどよい脱力感のある作品たちによって、開演前から許の作る世界観に触れることができた。

本編は2ブロックで構成。Part1のテーマは「白昼夢」。許が作詞に初参加した「I’m a Dreamer」をはじめ、自身にとって大切な曲や青春を共に過ごした思い出の楽曲を披露した。続くPart2のテーマは「you see me like water」。「MINIの皆さんの青春の曲ってなんなんだろうと考えて、皆さんに伝えたいことにぴったりな曲を選びました」と話し、「Good-bye days」 (YUI for 雨音 薫)をのびやかな歌声でカバーした他、INI楽曲の「Drip Drop」をシティポップバーションで歌い上げた。

本編最後はソロステージのために自身が作詞を手がけた「Like Water」を初披露。水のような軽やかさを表現した曲でエンディングを飾った。水、夢、宇宙など浮遊感”を意識したセットリストやVCR、舞台と、細部にまで妥協をしない許の強い想いが詰まったソロステージとなった。

■JO1 鶴房汐恩

公演名: 『OHAKONKONOYA』 会場:後楽園ホール

汐恩ワールド全開の時間が用意された鶴房の公演は、オープニングVTRで「今皆さんが感じていることを当ててみせましょう。こいつのひとりのライブ大丈夫かよ?」「暖かい目でお願いしますね」と汐恩節の言葉で幕開け。「ぼんぼん is Coming~」と黒スーツで決めた鶴房が勢いよく登場し、「僕のJAMの皆さんが集まっているということは、ここから普通のステージが始まると思っている人はひとりもいませんよね?」と問いかけると、察したJAMたちは微笑ましく笑い始める。

そして、「今からさっそく…。ビンゴ大会を始めます!」と宣言すると、大爆笑が起こる。ただ、今回は普通のビンゴ大会ではなく”逆ビンゴ大会“。本来のルールでは不運となってしまう人が、今日のビンゴでは超ラッキー。そんなユーモアのあるルールで行い、どんどん勝ち残る人が減っていくと、一喜一憂するJAMたちが感情そのままに叫ぶ。勝ち残った人にはその場でプレゼントが渡され、周りのJAMたちも一緒に拍手して喜ぶ和気あいあいとした雰囲気で楽しんだ。

「このままだと僕がJO1、アーティストだということを忘れてしまいそうなので…」と話し始め、ステージに落ちた手袋を拾う。「はぁ。また落として…」とつぶやくと、鶴房がカバーし、MVを撮影した「西藤公園」(back number)のワンシーンだと気づいた観客からは悲鳴が。吐息まで聞こえる繊細な声で、語りかけるように丁寧に歌い上げた。

続いて、くまのコスチュームに着替えた鶴房が再登場すると、「きゃー!!」と大きな歓声が上がる。JAMが揃って「かわいい!」と伝えると、鶴房は照れたように笑ってみせた。さらに入場時に配られた白黒の宇宙人型カードを使い、二択を答える「鶴房汐恩 クイズ王決定戦!!」を実施。鶴房らしいクイズを、トークを交わしながら楽しみ、存分に鶴房のことを知ってもらったあとは、最後に『恋する惑星「アナタ」』(冨岡愛)をカバー。真っ直ぐな鶴房汐恩らしく考えられた企画は、鶴房というひとりの人間をますます好きになる特別な時間となった。

■INI 池崎理人

公演名: 『UP TO YOU。』 会場:後楽園ホール

池崎(崎は、たつさきが正式表記)は、自身が制作した絵や作品の展示「UP TO YOU。」を開催。タイトルは直訳すると「貴方次第」で、この作品展、この世界のすべてがそれぞれの受け取り方次第でどうにでも変わってくるという意味が込められている。池崎は、自分にしかできないことを模索した結果、作品展という形を選択。「クリエイター“池崎理人”の世界を楽しんでいただきたい」と意気込みを語った。

会場は「WAVES」「TOKYO」「DREAM」「LOUD」のゾーンに分かれており、それぞれのテーマに合わせた渾身の作品を展示。中には、INIの6thシングル「THE FRAME」リリース時に池崎がメンバーをフィギュアに見立てて描いたイラストを実際にフィギュア化した作品も。会場を訪れたMINI(INIのファンネーム)は一つひとつの作品をじっくり鑑賞していた。

公演のキービジュアルも池崎が制作。タイトルである「UP TO YOU。」という文字を、指でこちらを指しているようなデザインで映画のポスター風に仕上げている。ひとつだけ黒で表現されている指は「本当にこれを見ている貴方に言ってるよ!」という思いを表現。INIとして活動するなかでも作品づくりに取り組む機会が増えている池崎だが、今回の展示ではその才能を存分に発揮した。

展示を終えた池崎は「MINIの皆さんが自分の作品をじっくり見て感想をたくさん伝えてくれてとても励みになりました。正直、制作しているときは大変だし孤独を感じますが、子供の頃からずっと絵を描くことが好きだったので、INIになった今こうして展示をできたことは、人生のうれしいことランキング上位に入る経験でした」と喜びの気持ちを語った。

■JO1 佐藤景瑚

公演名: 『K5』 会場:シアターGロッソ

佐藤は、今の自分ができることを最大限に活かしたライブを展開。クールでかっこいい魅力を引き出すドラム演奏で堂々と登場すると、会場は大熱狂でスタート。JO1の楽曲のセルフカバーでは佐藤らしいグルーヴィーなダンスとふわりと甘い歌でしっかりとスキルを魅せる。

続いて、前日にJO1公式YouTubeで公開したばかりのオリジナル曲「BANANA」を初披露。ポップチューンである「BANANA」は、ダンサーと共に楽しくパフォーマンスし、カラフルなレーザー照明も相まって、会場がまるでディスコのような雰囲気に染まる。

曲の最後に、ゲストであるKYO(ENJIN)が登場すると、そのまま共にトークを進めることに。『PRODUCE 101 JAPAN』をきっかけに交流を始めたふたりは、最近は毎日のように一緒に過ごしているということで、たくさんの仲良しエピソードを漫談のように軽快にトークし、盛り上げた。

さらに佐藤は、「せっかくのソロステージを仲の良い人と好きなことをしたい」という思いから、ふたりでのコラボレーションを企画。KYOのギター演奏で、佐藤がデビュー当時から憧れだと公言しているJustin Bieberの「Love Yourself」を披露した。優しく柔らかな歌声にJAMもうっとりしている様子で、ふたりに大きな拍手が送られた。

トークでは「僕はソロステージ自信なかったんです」と話したものの、「せっかくやるならアーティストだし、頑張りたい」とステージに向けた裏話を明かし、さらに、「やっぱり僕は、JO1でずっとやっていきたい」と話すなど、JO1愛を見せる。そしてラストは、自身が好きなJO1の楽曲「Mad In Love」を歌唱し、溢れる愛をパフォーマンスに乗せてJAMへと届けた。

■INI 藤牧京介

公演名: 『lay a rail』 会場:IMM THEATER

藤牧の公演名は『lay a rail』。「レールを敷く」という意味の『lay a rail』には「自分のやりたいことや進む道を、自分自身でしっかりと見極めて歩いていく」という意思が込められ、“今の自分ができること、やりたいこと”を最大限に詰め込んだライブにするために準備をしてきた。

INIのフレッシュな楽曲「New Day」からバンド編成でスタートし、4人のダンサーをバックに一糸乱れぬダンスで会場を温める。曲中の振り付けでジャケットを脱ぎ、藤牧の肩がちらっと見えると「きゃー!」と大きな歓声が上がった。

MCになると「普段はINIというグループで活動していますが、INIって聴いたことあるよって方いますか?」と笑いを誘い、「ひとりというのは楽しいけどめちゃくちゃ緊張しますね」と話しながら、次のカバー曲へ。

カバーについて藤牧は「YouTube企画などで、いろいろな曲を歌わせていただいていていますが、自分たちの楽曲ができても、他の方の楽曲はリラックスできたり、自分の背中を押してくれることがあって。やっぱり歌の力ってすごいなと感じて、自分が背中を押してもらった曲を僕が歌うことによって、また他の人の背中を押すきっかけになってくれたらいいなと思うので、今回は2曲用意しました」とコメント。「決意の朝に」(Aqua Timez)と「みんな空の下』(絢香)をしっとりと歌い上げ、藤牧自身も感極まる場面もあった。

その後、事前に募集していた質問に答えるコーナーを実施し、藤牧らしいツッコミを交えながらMINIとトークを展開。続いて、Da-iCEの工藤大輝からの提供曲で藤牧が作詞した「Pay Back」を初披露し、拍手が沸き起こった。

最後の挨拶では「今回、ひとりで何かをする大切さや難しさを感じました。 INIで活動することも大切だし、今は未熟でも藤牧京介個人としても勝負ができる存在になっていきたいです。これからも一緒に進んで行ってくれたらうれしいです」と思いを伝えた。

藤牧がステージをあとにすると、自身初のオリジナル楽曲である「生きること」が、モニターに映し出された直筆の歌詞と共に流れる。歌詞に込められた背中を押すメッセージが、藤牧の力強い文字に表れ、MINIの心に深く届いたソロステージになった。

(C)LAPONEENTERTAINMENT

リリース情報

2025.01.13 ON SALE

INI

DIGITAL SINGLE「Make It Count」

2025.03.04 ON SALE

JO1

DIGITAL SINGLE「無限大 (INFINITY) 2025」

2025.04.02 ON SALE

JO1

ALBUM『BE CLASSIC』

『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』特設サイト

https://lapone.jp/feature/laposta2025

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/