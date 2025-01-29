ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢¥¨ー¥¹¤¬¸«¤»¤¿¾×·â¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡õÂçÆ£º»·î·âÇË¡¡Âç°ìÈÖ¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿24ºÐ¤Î¡ÈÀ¨¤ß¡É¡¢¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ÇÊâ¤à¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê
Âîµå¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2025Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤¬21Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â·¤Ã¤¿Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£À¤³¦Âîµå½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ
º£²ó¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁáÅÄ¤À¤¬¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÉé¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Î²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Ë3¥«·î¤òÍ×¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âËüÁ´¤Î½ÐÍè¤È¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤º¤Ëº£Âç²ñ¤ËÄ©¤ó¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âè1¥·ー¥É¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂç²ñ¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¼ÇÅÄº»µ¨¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡ËÁê¼ê¤ËÂè3¥²ー¥à¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òµÕÅ¾¤¹¤ë¤Ê¤É4－1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½ªÆü¤Ë¸«¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£ºòÇ¯¤ÎÌö¿Ê¤«¤éº£²ó¤ÎÁ´ÆüËÜ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤ÎÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡ËÁê¼ê¤ËÂè1¥²ー¥à10－9¤«¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢Âè3¥²ー¥à¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Í×½ê¤òÄù¤á¤ëÁáÅÄ¤Î¿¿¹üÄº¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¿Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î9Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁê¼ê¤Î½ÐÂ¤òÉõ¤¸¤¿¡£¸·¤·¤¤¥³ー¥¹¼è¤ê¤«¤é¤Î¥Õ¥©¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¥Á¥ー¥¿¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµ»¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÇÄ¥ËÜÈþ¤Ë¤â4－0¤Ç¾¡Íø¡£ÂçÆ£¡¢Ä¥ËÜÈþÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤¿¾×·â¤ÎÏ¢Â³¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤Ë¤Ï24ºÐ¤Î·Ð¸³¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿ÂîµåÇ¾¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¹ç¸åÁáÅÄ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È°ú¤Â³¤²ø²æ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ç5·î¤Ë¥Éー¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Âîµå¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÈÀ¨¤ß¡É¤ÇÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤ÎÁ´ÆüËÜÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¨ー¥¹¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£