ドコモ光の使用率が最も高い！ぴかまろ「光回線の使用率・満足度調査」

集計期間: 2025年1月15日〜2025年1月20日

対象 : インターネット回線を利用している計510人

集計方法: インターネットアンケート

ぴかまろでは光回線やWi-Fiの情報を取り扱っているという観点から、どの光回線が人気で満足度が高いのかというアンケートを実施。

■光回線の使用率

ドコモ光 103名

ソフトバンク光 87名

フレッツ光 62名

auひかり 52名

ビッグローブ光 28名

NURO光 26名

楽天ひかり 25名

eo光 20名

J:COM光 18名

コミュファ光 11名

OCN 光 9名

So-net光 8名

とくとくBB光 5名

その他(地域特有のCATVなど) 56名

合計510名の方に「現在使っている光回線の名前を教えてください。」という質問をした結果、ドコモ光の使用率が最も高いことがわかりました。

その次にソフトバンク光・フレッツ光が高い使用率を誇っており、光コラボレーションモデルの光回線が人気なことがわかります。

auひかりは光コラボレーションモデルではなく独自回線を用いた光回線ですが、高い知名度やスマートフォンとのセット割のお得さなどが人気の要因だと考えられます。

■本調査での使用率TOP4光回線の総合満足度

やや満足 155名

普通 80名

非常に満足 33名

やや不満 30名

非常に不満 6名

本調査での使用率TOP4の光回線(ドコモ光・ソフトバンク光・フレッツ光・auひかり)の料金・速度・キャンペーンなどの総合満足度を調査した結果、現状のサービスに不満を抱えているユーザーの方が少ないという結果になりました。

どれも知名度が非常に高いサービスなので、知名度はサービスの質に比例するとも考えられます。

光回線選びに迷っている場合、知名度の高いサービスを選んでおけば間違いない可能性が高いとも言えます。

■今後光回線サービスに求められること

最後に、「今後、光回線サービスに期待することは何ですか?」という質問に対するコメントをいくつかピックアップします。

● 値段が安くなることと安定的に使用できること

● 携帯電話の契約でもよく目にする所謂解約縛りがなくなることを期待しています。

(回線乗り換えの障害となっています)

● 明瞭でわかりやすく誠実な姿勢を期待します。

派手な広告でキャッシュバックを謳っているものの、受取が困難であったり、契約時は安いが、数年後にこっそり料金が上がる料金体系にうんざりしています。

● 新規だけでなく長期間利用しているユーザーへの還元サービス。

(電子マネーやグッズなどと交換できるポイント付与など。)

● 回線速度だけでなく、通信の安定性が重要。

混雑時やピーク時間帯でも速度が低下しない仕組みや、停電時などに備えたバックアップ体制を強化してほしい。

光回線サービスに期待されていることとしては、主に料金・速度面に関する改善の要望でした。

長期利用ユーザーへの還元体制や契約時のキャッシュバックの受け取りやすさについても既存の大きな問題点として声が上がっていました。

